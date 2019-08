Andrea Dovizioso

Una delle vittorie più belle della carriera di Andrea Dovizioso. Il Gran Premio d’Austria 2019 di MotoGP ha messo in mostra un sorpasso capolavoro del romagnolo che è andato a superare letteralmente all’ultima curva ed all’ultima chance Marc Marquez, che si sentiva già la vittoria in tasca. Un momento che rimarrà indelebile sia nella mente del portacolori della Ducati, sia di tutti gli appassionati della classe regina, dato che ha rappresentato un vero e proprio attacco all’ultimo respiro.

Sembrava, a parti invertite, quello che accadde nel 2017, ma in questa occasione il forlivese è riuscito in quello che, invece, lo spagnolo fallì: “Ad essere sincero mi sembrava impossibile riuscire a compiere quel sorpasso – ammette il romagnolo ai microfoni di Sky Sport – Non pensavo di potercela fare proprio in curva 9, dato che in quel punto Marquez frenava meglio di me. Ad ogni modo sapevo benissimo che era la mia ultima chance, ho voluto provarci e mi è andata bene”.

Calcolare nel giusto modo quei secondi non è stato semplice: “Ho valuto bene sul da farsi. Sapevo che se non frenavo nel modo giusto sarei finito lungo e, mal che mi andava, avrei raddrizzato la mia moto e chiuso al secondo posto. Però ho capito che ero arrivato all’attacco con buone sensazioni, mi sentivo forte e non ho avuto il minimo dubbio se buttarmi o meno”.

Un sorpasso che, forse, segna una nuova era per Dovizioso, un cambio di registro: “In passato forse ho pensato troppo a quello che stavo facendo. Questa volta ho voluto provarci, facendo qualcosa di pazzo. Sono davvero molto contento sia per me, sia per tutta la scuderia che lavora sempre così duramente. Un pensiero speciale va a Luca (Semprini, l’addetto stampa della Ducati scomparso prematuramente una settimana fa a Brno ndr), questo successo è per lui”.

Marc Marquez

Il fuoriclasse nativo di Cervera ha mascherato abilmente la delusione per la mancata vittoria nel post-gara, sottolineando anche un errore di strategia nella scelta delle gomme: “Sono felice della mia prestazione perché oggi abbiamo commesso un grande errore nella scelta della gomma posteriore ed immediatamente ho visto che tutte le gomme soft degli altri avevano un’aderenza migliore della mia media, tuttavia ci ho provato fino alla fine perché sono fatto così. Ho sbagliato un po’ all’ultima curva ma scivolavo molto col posteriore, ad ogni modo Dovizioso ha fatto un grandissimo lavoro e al momento siamo in testa con 58 punti di vantaggio perciò continuiamo su questa strada“.

Fabio Quartararo

È stata una gara incredibile - spiega il pilota francese della Yamaha - perché abbiamo lasciato la gomma soft. Ancora mi manca l’esperienza per gestirle bene. Tuttavia ho fatto una gara molto buona. È stata una decisione difficile usare le gomme soft ma alla fine siamo saliti sul podio”.