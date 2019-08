Le pagelle del GP d'Austria: il miglior Dovizioso dell'anno, che rimonta di Valentino Rossi!

Proviamo a dare i voti ai protagonisti del GP d'Austria. Dovizioso si merita tutta la lode grazie alla sua condotta di gara, ma anche grazie al suo senso tattico in tutto il week end. Marquez ci ha provato ma non è riuscito a conquistare il 7° successo stagione. Positivi Rossi e Viñales, da dimenticare invece le prestazioni di Miller e Iannone. Complimenti a Bagnaia che conquista il suo miglior piazzamento nella classe regina.

Andrea DOVIZIOSO, Voto 10 e lode

Fantastico. Ha condotto un week end da ragionariere, senza strafare nelle qualificazioni per testare le gomme sul passo gara. Scelta perfetta delle gomme in gara e ha tenuto testa a Marquez dal primo all’ultimo giro. Subìto l’ultimo soprasso sembrava impossibile rimontare, ma lui non si è dato per vinto e ha sfoderato una stoccata unica all’ultima curva.

Marc MARQUEZ, Voto 8

Non c’è la lode, ma ha comunque fatto una buona gara, accendendo un fantastico duello con Dovizioso. Ha ammesso di aver sbagliato la scelta della gomma, ma ha dato spettacolo come al suo solito. Lui si è comunque divertito, avvicinandosi alla conquista del Mondiale.

Marquez, Quartararo, Dovizioso - GP Austria 2019 - Getty ImagesGetty Images

Fabio QUARTARARO, Voto 8

Dà subito la scossa superando Marquez e Dovizioso dopo la partenza, dopo qualche giro però non riesce a tenere lo stesso ritmo. Il francese è comunque bravo a gestirsi e a prendere un meritatissimo 3° posto davanti alle Yamaha titolari.

Valentino ROSSI, Voto 7

Dal 10° posto al 4°. Super partenza del Dottore che rimonta subito 5 posizioni, poi si avvicina al podio grazie alla caduta di Miller. Non veniva da giorni fantastici: il risultato di Brno, i test con la moto per il 2020 e le qualificazioni, lui si è rialzato provando a conquistare un podio che manca da Austin.

Valentino Rossi - GP Austria 2019 - Getty ImagesGetty Images

Maverick VIÑALES, Voto 7

Partito molto male, lo spagnolo si è comunque rifatto nella seconda parte di gara. Ha tenuto testa a Rins che ha provato la rimonta e ha messo in difficoltà Valentino Rossi per il 4° posto. Certo, rispetto al 4° posto nelle qualificazioni ci si aspettava ben altro, ma questo non era un GP adattissimo alle Yamaha.

Francesco BAGNAIA, Voto 7

Continua il suo percorso di crescita, con il 7° posto al Red Bull Racing che vale tantissimo, considerando che il suo miglior piazzamento era stato il 12° posto di Brno di settimana scorsa. Fa un po’ di fatica in partenza non riuscendo a mantenere la seconda fila, ma tiene un buon ritmo gara conservando una meritatissima top 10.

Jack MILLER, Voto 5

Ci si attendeva qualcosa di importante da lui dopo il rinnovo con la Pramac. Aveva fatto una bella rimonta, passando dall’8° posto della partenza al 4° posto dietro a Marquez-Dovizioso-Quartararo che guidavano con un altro ritmo. Poi la caduta, lasciando campo alle due Yamaha. Forse un po’ troppa pressione per lui nell’ultimo periodo.

Zarco - GP Austria 2019 - Getty ImagesGetty Images

Jonhatan ZARCO, Voto 5

Anche questa volta non si fa vedere. Continua la stagione no del francese, con la KTM che non riesce a trovare risultati con la sua guida.

Andrea IANNONE, Voto 4

Qui aveva vinto, ma è successo una vita fa. Iannone continua a trovarsi nelle posizioni di coda, come putroppo accade sempre in questo 2019. L’Aprilia dà anche segnali di ripresa, ma lui non si scuote.