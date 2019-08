Marquez: "Record di pole? Penso alla gara"; Dovizioso: "Ho pensato solo alla prima fila"

Le voci dei protagonisti al termine delle qualificazioni del GP d’Austria che ha visto Marquez fa segnare la sua 59a pole in carriera nella classe regina, superando così il record di Mick Doohan. Dovizioso ha pensato solo alla prima fila, mentre Quartararo è felicissimo per il 2° posto in un GP non facilissimo per la Yamaha.

Marc MARQUEZ

" Ho visto che ho fatto il record di pole position, l’importante arriverà però in gara. Abbiamo fatto un buon lavoro e abbiamo scelto la strategia giusta nella FP4 per capire lo pneumatico dietro. In qualifica ho provato a fare 1:22.9, domani proviamo a fare una buona gara. Un conto è un giro, uno conto è una gara perché ci sono 27 giri. È un pista piccola, è difficile fare il giro perfetto perché ci sono tante staccate e magari puoi andare lungo. Ho fatto un buon 1:23.0 anche se volevo scendere a 1:22.9, mi hanno detto di restare calmo e in effetti ci poteva stare anche una caduta, bisogna rischiare fino a un certo punto. Vedremo quale sarà la scelta di Dovizioso e che gomma sceglieremo, abbiamo un buon passo, ma varia in base alla temperatura e alla scelta tra gomma soft e media. Dovizioso è un pilota che se spinge forte, ha nel polso 1:24 "

Andrea DOVIZIOSO

" Marquez può tenare la fuga, non solo per il giro che ha fatto, ma per il passo che ha. Ci proverà sicuramente anche perché in quel modo sarà più facile per vincere. Noi abbiamo un buon passo e vedremo se sarà sufficiente per tenergli testa. L’obiettivo è stato raggiunto, era fondamentale partire in prima fila perché Marquez ha un gran passo e cercherà di andare via fin da subito. Non avevo un feeling perfetto in qualifica perché faceva caldo e non era facile fare un 1:23 basso. Abbiamo un buon passo e vedremo se riusciremo a contrastrare Marquez. Il grip tra media e morbida è molto simile e infatti tanti piloti sono indecisi, sarà una gara lunga, difficile e particolare con tante staccate, vedremo se avremo lavorato bene per contrastarlo fino alla fine "

Fabio QUARTARARO

" Ho fatto due giri consecutivi sull’1:23.4, è stato difficile ma nell’ultimo tentativo mi sono detto di tentare il tutto per tutto e ho fatto delle staccate molto belle. Alla fine la seconda posizione è molto buona per noi. Questa è la pista più difficile in assoluto per noi, ma abbiamo dato tutto ed il team ha fatto un gran bel lavoro. Vediamo adesso cosa possiamo fare domani, ma abbiamo un passo gara che non è affatto male "