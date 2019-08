Moto2: Binder vince nel giorno del suo compleanno, Alex Marquez sempre più leader

Cronaca

Tetsuta Nagashima non è impeccabile alla partenza, tanto meno Chantra e Binder si porta al 1° posto seguito da Luthi e Bastianini, mentre Marquez è solamente 13esimo. Al via del terzo giro il sudafricano del team Red Bull KTM comanda con due decimi sullo spagnolo Xavi Vierge (Kalex Eg 0,0) e 4 sul giapponese Nagashima, con Bastianini a 1.3, Marini settimo, davanti a Baldassarri e Marquez.

Come accaduto in Moto3, si stacca subito un terzetto con Binder, Vierge e Nagashima, che prova ad allungare sugli inseguitori, ma al quarto giro arriva la prima sorpresa. Vierge sbaglia completamente il punto di frenata in curva 4, tampona clamorosamente Nagashima ed entrambi rovinano a terra finendo nella ghiaia. Binder ringrazia e porta il suo margine a 1.2 su Bastianini e 1.4 su Gardner.

Binder prosegue del suo passo e approfitta delle scaramucce degli inseguitori. Il suo margine rimane sempre attorno al secondo e mezzo con sei piloti al suo inseguimento ovvero Gardner, Bastianini, Luthi, Luca Marini (Sky Racing VR46), Marquez e Baldassarri. Attorno alla 15esima piazza, invece, rimangono Pasini, Di Giannantonio e Bulega. Con il passare delle tornate è Gardner ad avvicinarsi al fuggitivo, portandosi a mezzo secondo di distacco nel corso del 12esimo giro. Bastianini rimane a 1.3 con il gruppo che lo segue per provare il ricongiungimento. Tutto rimane immutato fino a dieci giri dalla bandiera a scacchi, con Binder che vede sempre più da vicino gli inseguitori, mentre Baldassarri e Marini, quinto e sesto, iniziano a perdere qualche metro di troppo.

Uno scossone importante arriva a 6 giri dalla fine. In curva 1 Gardner sbaglia l’ingresso e rientra in traiettoria senza curarsi di chi sta procedendo. La sua moto va a contatto con la gomma posteriore di Marquez e l’australiano finisce pericolosamente sull’asfalto in mezzo al rettilineo. Incredibile ma vero, invece di scappare per evitare guai peggiori, il portacolori del team Kalex Onexox rimane seduto a protestare, con diversi piloti che lo sfiorano a tutta velocità letteralmente per questione di millimetri.

Dopo questo spavento le sorprese sono ben lontane dall’essere concluse. A 5 giri dalla fine, infatti, Marini prova l’attacco su Bastianini in curva 9 ma non calcola bene le distanze e travolge il romagnolo. Entrambi finiscono la loro gara nella ghiaia con l’alfiere del team Kalex Italtrans che esce in barella dolorante ad una gamba.

Di questi incidenti se ne giovano Binder e Marquez che volano via indisturbati, con Navarro terzo a 1.9 e Baldassarri quarto a 2.1. Si decide tutto nel corso dell’ultimo giro. Lo spagnolo pensa che non abbia senso rischiare oltre modo per rimpolpare il suo margine di vantaggio in classifica generale e lascia via libera al sudafricano che taglia il traguardo festeggiando con pieno merito. Completa il podio Navarro, assalito fino all’ultimo metro da un coriaceo Baldassarri.

L'ordine d'arrivo

Pilota Tempo 1. Brad BINDER 37:24.963 2. Álex MÁRQUEZ +0.330 3. Jorge NAVARRO +1.839 4. Lorenzo BALDASSARRI +2.183 5. Augusto FERNÁNDEZ +3.303 6. Thomas LÜTHI +4.645 7. Jorge MARTIN +5.200 8. Iker LECUONA +5.285 9. Marcel SCHRÖTTER +6.973 10. Mattia PASINI +9.428