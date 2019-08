Moto3, la zampata di Romano Fenati: ritrova la pole position dopo 2 anni

Le qualifiche del Gran Premio d'Austria di Moto3 si sono chiuse con la prima pole position degli ultimi due anni di Romano Fenati, abile a trovare il varco giusto nel gruppone compatto che si è creato negli ultimi minuti di sessione. Il pilota ascolano ha fermato il crono sull'1'36"460, con 51 millesimi di vantaggio sul giapponese della Petronas Ayumu Sasaki che però dovrà scontare una penalità di 12 posizioni sulla griglia di partenza; secondo scatterà quindi lo spagnolo Jaume Masià (+0.229) che ha preceduto il britannico John McPhee di un solo millesimo.

Arbolino sesto davanti a Dalla Porta

Quinto partirà l’altro nipponico Tatsuki Suzuki nonostante un problema alla sua Honda lo abbia costretto ai box durante il time-attack finale, seguito dai nostri Tony Arbolino (+0.331) e Lorenzo Dalla Porta (+0.430) che avevano mostrato di possedere un gran passo ma hanno sicuramente pagato il traffico degli ultimi minuti. Già in Q1 si era vista l’ennesima estremizzazione del gioco delle scie tra i giovani centauri che aveva finito per penalizzare un po' tutti quelli coinvolti, in particolare Dennis Foggia rimasto escluso. Entrambi i piloti della Bester Capital Dubai KTM Andrea Migno e Jaume Masià sono comunque riusciti a chiudere un giro in maniera solitaria e a garantirsi il passaggio alla seconda fase, insieme proprio a Fenati e all’altro spagnolo Alonso Lopez che però partirà dalla pit-lane domani per via della penalità dopo la doppia spinta nei confronti del compagno di squadra Sergio Garcia a Brno, come reazione a un'entrata poco ortodossa di quest’ultimo che li aveva messi ko.