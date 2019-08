Il GP d’Austria resta cosa della Ducati, con il quarto successo nelle ultime 4 edizioni. Vince Dovizioso, come nel 2017, meglio del 2017 perché questa volta Marquez sembrava imbattibile. Lo spagnolo però ha sbagliato la scelta della gomma posteriore e non è riuscito nella fuga quando il pilota della Honda ne ha avuto l’occasione. Dovizioso ha tenuto botta, si è portato in testa, è stato superato, ma non ha mai mollato tenendosi in canna un ultimo tentativo. Ecco la chance proprio all’ultima curva, con il pilota della Ducati perfetto nello sverniciare Marquez conquistando così il secondo successo stagionale, il 14° nella classe regina. Mondiale riaperto? Assolutamente no, ma Marquez non lo chiude essendoci 58 punti tra i due a 8 GP dal termine. Resta cosa improbabile, ma è stato bello vedere un Dovizioso così competitivo. 3° un ottimo Quartararo che ha fatto praticamente corsa a sé, anticipando i due della Yamaha. Bravissimo Valentino Rossi che ha conquistato il 4° posto dopo delle brutte qualifiche, tenendo dietro anche il compagno di squadra Viñales. Rins resta dietro, con Bagnaia che si piazza invece 7° dopo il clamoroso 5° posto nelle qualificazioni.

L'ordine d'arrivo

Pilota Tempo 1. Andrea DOVIZIOSO (Ducati) 39:34.771 2. Marc MARQUEZ (Repsol Honda) +0.213 3. Fabio QUARTARARO (Petronas Yamaha) +6.117 4. Valentino ROSSI (Monster Energy Yamaha) +7.719 5. Maverick VIÑALES (Monster Energy Yamaha) +8.674 6. Álex RINS (Suzuki Ecstar) +8.695 7. Francesco BAGNAIA (Pramac) +16.021 8. Miguel OLIVEIRA (Red Bull KTM) +16.206 9. Danilo PETRUCCI (Ducati) +17.350 10. Franco MORBIDELLI (Petronas Yamaha) +20.510

I 5 momenti chiave

-Dovizioso subito all’attacco di Marquez, i due vanno lungo in curva e ne approfitta Quartararo che prova ad andare in fuga. Buona partenza di Valentino Rossi che rimonta 5 posizioni con il sorpasso anche su Viñales.

-Dopo 5 giri arriva il sorpasso di Dovizioso su Quartararo. Rimonta anche Marquez e si accende il duello tra il pilota della Ducati e quello della Honda.

-Al 7° giro finisce a terra Jack Miller lasciando a Valentino Rossi il 4° posto. Ma che duello tra Dovizioso e Marquez, con lo spagnolo che riesce a superare il pilota della Ducati e prova a far partire la fuga.

-A 9 giri dal termine il sorpasso di Dovizioso, che con una grande staccata riesce a sorpassare Marquez. Lo spagnolo resta guardingo in attesa del finale e lo spagnolo torna in testa: infatti c’è il nuovo sorpasso a 3 giri dal termine.

-Ultimo giro. Dovizioso non molla e proprio all’ultima curva arriva la staccata del pilota della Ducati che riesce ad anticipare così Marquez.

La statistica

4 - Il Red Bull Racing resta un GP ‘fedele’ alla Ducati con 4 successi nelle ultime 4 edizioni: Andrea Iannone (2016), Andrea Dovizioso (2017), Jorge Lorenzo (2018) e Andrea Dovizioso (2019).

Il Tweet

Che festa in casa Ducati...