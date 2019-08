È ancora una volta Marc Marquez. Il pilota spagnolo riesce a piazzare un’altra pole, quella che lo porta nella storia superando così il record di Mick Doohan nella classe regina. Anche questa volta non c’è stata storia, con il Cabroncito che si tiene sulle sue nelle FP4 prima di sfoderare il colpo già al primo tentativo nelle Q2. Solo Viñales (con le medie) riesce ad avere un po’ di margine, ma il pilota della Honda lo sorpassa al secondo tentativo dando quasi 5 decimi di distacco a tutti gli altri della compagnia. Dovizioso prova a limitare i danni in vista della gara, prendendosi comunque la prima fila, nel mezzo invece uno stupendo Quartararo che ha tirato fuori dal cilindro due grandissimi giri negli ultimi due tentativi. Poi Viñales 4° con le soft e Bagnaia che riuscere a chiudere in 5a posizione nonostante girasse con le medie dopo aver usato le soft nel Q1. Scorrendo le posizioni troviamo Nakagami, Rins, Jack Miller (solo 8°), Crutchlow (anche lui arrivato dalla Q1) e Valentino Rossi che chiude 10°, confermando di essere un po’ dietro rispetto alle guide migliori. Ci si attendeva un bel risultato dopo la delusione dei test di Brno, ma il Dottore resta dietro con la speranza comunque di migliorare in corsa. 12° Petrucci che è scivolato prima dell’ultimo tentativo, infine Morbidelli (14°) e Iannone (18°) che non erano riusciti a superare la Q1.

La griglia

Pilota Tempo 1. Marc Márquez (Honda HRC) 1:23.027 2. Fabio Quartararo (Yamaha) +0.434 3. Andrea Dovizioso (Ducati) +0.488 4. Maverick Viñales (Yamaha) +0.496 5. Francesco Bagnaia (Alma Pramac) +0.625 6. Takaaki Nakagami (LCR Honda) +0.642 7. Álex Rins (Team Suzuki) +0.654 8. Jack Miller (Alma Pramac) +0.661 9. Cal Crutchlow (LCR Honda) +0.727 10. Valentino Rossi (Yamaha) +0.790

I 5 momenti chiave

-Q2: Iannone, Morbidelli e Bagnaia cercano un posto nella Q1: il pilota della Alma Pramac riesce ad issarsi al 2° posto con il tempo di 1:23.928, piazzandosi dietro solo a Crutchlow che fa segnare il tempo di 1:23.829. Morbidelli si arrende e partirà 14°, poi Iannone 18°.

-Q1: Il primo tentativo di Marquez (con le soft) si chiude con il tempo di 1:24.020 con 34 millesimi di ritardo su Viñales (con le medie), ma il pilota della Honda si migliora al secondo giro con il tempo di 1:23.359

-Q1: Dovizioso se la ‘prende comoda’ e gira per ultimo, chiudendo il primo tentativo con il tempo di 1:23.835 piazzandosi al 6° tempo.

-Q1: Dovizioso rientra e si migliora portandosi in 3a posizione, ma Marquez migliora ancora con un 1:23.027

-Q1: Dovizioso si inserisce nella lotta tra Marquez e Viñales, ma dal nulla spunta un fantastico Quartararo che prima sorpassa Bagnaia, poi anche il pilota spagnolo con il tempo di 1:23.461 a +0.434 di ritardo da Marquez. Bagnaia, comunque, stupisce e riesce a piazzarsi 5° considerando che poteva usare solo le medie.

La statistica

59 - Record di pole per Marc Marquez nella classe regina: lo spagnolo riesce così a battere il risultato di un gigante delle moto come Mick Doohan (58).

Il migliore

Francesco BAGNAIA - La scena se la prende ancora una volta Marquez con il record di pole in assoluto, ma in rapporto a quanto si è visto in questa giornata di sabato, è Pecco a prendersi lo scettro di migliore. Dura battaglia con Morbidelli e Crutchlow per entrare nella Q1, con la consapevolezza di poter usare solo le medie nella Q2. Il pilota piemontese si supera però nelle qualificazioni riuscendo a centrare il 5° miglior tempo, con un ritardo di +0.625 da Marquez. In pratica il primo dei ‘terresti’ dietro al quartetto Marquez-Quartararo-Dovizioso-Viñales.

