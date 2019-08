Rossi: “Non siamo felici di un sesto posto, ma buono il lavoro in ottica 2020"

Secondo weekend di seguito in pista per il Motomondiale che si sposta a Spielberg in occasione del Gran Premio d’Austria 2019, undicesimo round della stagione. Per quanto riguarda i colori italiani c’è grande attesa per verificare le prestazioni di Valentino Rossi, reduce dal sesto posto di Brno ed intenzionato a disputare un fine settimana di alto livello in Stiria per contendere il podio a Ducati e Honda nonostante un tracciato sulla carta sfavorevole.

A Brno è andata un po’ meglio per me rispetto alle gare precedenti, ma di certo non possiamo essere felici per un sesto posto – spiega il nativo di Tavullia – nei test abbiamo modificato qualche regolazione che non cambia parecchio la nostra performance. E’ stato il primo assaggio, c’è bisogno di tempo, ma è positivo avere già cominciato a lavorare in vista del 2020“. Il Dottore ha poi spiegato i recenti addii da parte di tre membri della VR46 Driver Academy: “Nella nostra Academy ogni anno cambia qualcosa, Bulega, Baldassarri e Foggia hanno storie diverse l’uno dall’altro. Stiamo cercando nuovi volti per rinforzare il vivaio dei giovani piloti italiani, non è semplice, ma credo che qualcuno l’anno prossimo arriverà“.

Alla fine Rossi ha espresso la propria opinione a proposito del 2019 di Jorge Lorenzo: “Sicuramente è una sorpresa per tutti sentir parlare di Lorenzo alla Ducati, per quanto riguarda le sue prestazioni in pista bisogna dire che ha avuto anche un po’ di sfortuna. Il suo inizio è stato disastroso nei test, infatti si è infortunato e non ha potuto girare con tranquillità per prendere confidenza con la nuova moto. A ogni errore è caduto, era una situazione molto difficile. Con un po’ di tempo e fortuna potrà tornare competitivo.