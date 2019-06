Casco speciale per Valentino Rossi al Mugello con dedica al tricolore e a Simoncelli

Per Valentino Rossi il Mugello è una tappa speciale da celebrare con un casco dedicato come ogni stagione. E il Gran Premio d'Italia di quest'anno ha confermato la regola. Anche nel 2019 il nove volte campione del team Monster Energy Yamaha porta in pista un casco speciale disegnato dallo studio creativo di Aldo Drudi. Nel casco del 'Dottore' dominano i colori della bandiera italiana, inseriti come fossero stesi da un pennello. Non mancano il giallo, colore-simbolo di Rossi, il 'suo' numero 46 e il 58 in ricordo di Marco Simoncelli.