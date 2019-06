Un anno dopo il mondo si è ribaltato per Valentino Rossi. Se 365 giorni fa il Dottore festeggiava la pole position, questo pomeriggio il 40enne fuoriclasse della Yamaha vive uno dei sabati più amari della sua carriera, relegato addirittura in sesta fila per un 18esimo tempo maturato anche per aver preso la bandiera a scacchi proprio alla fine, quando cercava l’ultimo tentativo per migliorare.

" Domattina proveremo qualcosa perchè abbiamo migliorato rispetto a ieri ma con il caldo soffriamo nella gomma dietro e quindi purtroppo dopo qualche giro il passo non è fantastico. Inoltre partire dal diciottesimo piazzamento non è il massimo. Però bisogna provare, dobbiamo fare una bella partenza, stare concentrati e guadagnare un po' di posizioni per prendere un po' di punti". "

"In difficoltà già nelle libere"

" Ieri ero molto in difficoltà perchè non riuscivo a guidare ed andavo abbastanza piano. Stamattina abbiamo fatto un bello step soprattutto nella terza parte. La strategia di oggi era giusta, ero molto veloce nel Q3, però purtroppo dalla Biondetti all'ultima curva si è mossa la moto e sono andato lungo. Peccato altrimenti sarei andato in Q2. Nel pomeriggio ho utilizzato le gomme usate ma ero in difficoltà a livello di temperatura. Non siamo abbastanza veloci e quindi o cerchi la scia o un colpo di fortuna. Mi aspettavo di essere più competitivo. Stiamo lavorando però è dura: qui abbiamo fatto le stesse cose fatte ad Austin ma a Le Mans e qui siamo in difficoltà. Dobbiamo cercare di capire perchè". "

Rossi ha anche espresso il proprio pensiero riguardo all’atteggiamento di Marquez con Dovizioso in Q2..

" Non saprei, lì ci vuole molta fortuna, bisogna essere furbi e Marquez lo è. Gli ha succhiato la scia perfetta ed è riuscito a fare la pole, altrimenti penso che avrebbe avuto difficoltà. E' stato bravo Marquez. "