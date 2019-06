La Ducati impressiona al Mugello! Danilo Petrucci centra il miglior tempo nel corso della terza sessione di prove libere del Gran Premio d’Italia 2019 di MotoGP e va addirittura a ritoccare di 2 decimi il record della pista toscana che apparteneva a Valentino Rossi. Brutte notizie, invece, per il “Dottore” che, ancora una volta, sarà costretto a passare dalla Q1, stesso destino di un Andrea Dovizioso ancora in difficoltà con una GP19 che non riesce a decifrare nel migliore dei modi. Tutto regolare, invece, per Marc Marquez che, senza forzare in maniera clamorosa, si accomoda in terza posizione.

1:46.056, questo è il nuovo limite del Mugello imposto da Danilo Petrucci. Il pilota umbro conferma di essere in un ottimo momento di forma e di volere a tutti i costi la conferma in Ducati, andando a dominare la scena nella FP3, distanziando lo spagnolo Pol Espargarò di 207 millesimi. Per il portacolori del team Red Bull KTM ancora una sessione decisamente positiva, confermandosi, per distacco, il migliore della casa austriaca. Terzo tempo, quindi, per Marc Marquez (Honda) in 1:46.280 a 224 millesimi con la sensazione di gestire nel migliore dei modi il suo percorso verso le qualifiche.

Ancora una Honda, ma del team LCR, in quarta posizione ed è quella del giapponese Takaaki Nakagami con 4 decimi esatti di ritardo. Quinto tempo per l’australiano Jack Miller (Ducati Pramac) a 422 millesimi, quindi è sesto il francese Fabio Quartararo. L’alfiere del team Petronas si conferma il migliore in casa Yamaha con un margine di 432 dalla vetta. Alle sue spalle Maverick Vinales con la prima moto ufficiale del team di Iwata a 453 millesimi, quindi ottavo il britannico Cal Crutchlow (LCR Honda) a 460, nono il nostro Franco Morbidelli (Yamaha Petronas) a 462, mentre chiude la top ten un ottimo Francesco “Pecco” Bagnaia (Ducati Pramac) che, dopo la migliore prestazione nella FP2, si conferma anche in questa mattinata a 657 millesimi.

Si ferma in 11esima posizione, e quindi sarà costretto a passare dalla Q1, Andrea Dovizioso (Ducati) con un margine di 29 millesimi nei confronti del compagno di marca. 12esimo tempo per Jorge Lorenzo (Honda) che, nonostante un netto passo in avanti rispetto alla giornata di ieri, non va oltre gli 837 millesimi di ritardo. Alle sue spalle, troviamo Valentino Rossi (Yamaha) che si ferma a 844 da Petrucci. Il nove volte campione del mondo, tuttavia, stava andando a qualificarsi in scioltezza nel suo ultimo tentativo ma, dopo essere arrivato al T3 con circa un decimo di distacco, ha sbagliato l’inserimento alla ultima curva la “Buccine” finendo nella ghiaia e rovinando i suoi piani.

14esimo tempo, quindi, per Michele Pirro, wild card della Ducati per l’occasione, con 899 millesimi di ritardo, mentre è solamente 20esimo lo spagnolo Alex Rins (Suzuki) a 1.586 con una pessima sessione alle spalle. Infine è 21esimo Andrea Iannone (Aprilia) a 1.712 nel bel mezzo di una crisi davvero nera con la moto di Noale.

Alle ore 13.30 la MotoGP tornerà in pista per la quarta sessione di prove libere, quindi toccherà alle qualifiche che andranno a completare la griglia di partenza della gara di domani. Sarà un duello Petrucci-Marquez?

CLASSIFICA TEMPI FP3 GRAN PREMIO ITALIA 2019 – MOTOGP

1 9 Danilo PETRUCCI ITA Mission Winnow Ducati Ducati 355.0 1’46.056

2 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 348.2 1’46.263 0.207 / 0.207

3 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 351.5 1’46.280 0.224 / 0.017

4 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 340.9 1’46.456 0.400 / 0.176

5 43 Jack MILLER AUS Pramac Racing Ducati 352.2 1’46.478 0.422 / 0.022

6 20 Fabio QUARTARARO FRA Petronas Yamaha SRT Yamaha 345.2 1’46.488 0.432 / 0.010

7 12 Maverick VIÑALES SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 347.0 1’46.509 0.453 / 0.021

8 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda CASTROL Honda 351.4 1’46.516 0.460 / 0.007

9 21 Franco MORBIDELLI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 342.0 1’46.518 0.462 / 0.002

10 63 Francesco BAGNAIA ITA Pramac Racing Ducati 347.0 1’46.713 0.657 / 0.195

11 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Mission Winnow Ducati Ducati 356.7 1’46.742 0.686 / 0.029

12 99 Jorge LORENZO SPA Repsol Honda Team Honda 347.8 1’46.893 0.837 / 0.151

13 46 Valentino ROSSI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 348.0 1’46.900 0.844 / 0.007

14 51 Michele PIRRO ITA Mission Winnow Ducati Ducati 351.3 1’46.955 0.899 / 0.055

15 53 Tito RABAT SPA Reale Avintia Racing Ducati 350.9 1’47.064 1.008 / 0.109

16 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 351.6 1’47.160 1.104 / 0.096

17 17 Karel ABRAHAM CZE Reale Avintia Racing Ducati 347.9 1’47.179 1.123 / 0.019

18 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 346.8 1’47.180 1.124 / 0.001

19 5 Johann ZARCO FRA Red Bull KTM Factory Racing KTM 348.3 1’47.507 1.451 / 0.327

20 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 344.9 1’47.642 1.586 / 0.135

21 29 Andrea IANNONE ITA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 343.7 1’47.768 1.712 / 0.126

22 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Tech 3 KTM 343.1 1’48.250 2.194 / 0.482

23 55 Hafizh SYAHRIN MAL Red Bull KTM Tech 3 KTM 342.4 1’49.101 3.045 / 0.851