Marc Marquez non partiva dalla pole position al Mugello dal 2014, 5 anni dopo il Cabroncito torna davanti a tutti con una pole diabolica, ottenuta grazie a una strategia vincente ma che non è affatto piaciuto a tanta gente nel box Ducati. Già per Marc dopo aver fatto una melina, rallentando diversi piloti in pista per evitare di concedere la scia a Dovizioso, si è incollato al codone della Ducati numero 04 nell’ultimo tentativo a disposizione, sfruttando la scia e centrando il proprio obiettivo: partire dalla pole position. Tra i più critici a caldo a commentare il comportamento di Marquez è stato in particolare il team manager Davide Tardozzi che ha bollato l’atteggiamento di MM93 poco professionale...

" Marquez ultimamente sta cercando questa tattica, cerca di disturbare, è possibile e lecito farlo, forse poco corretto, ma si può fare. Danilo ha fatto un’ottima qualifica, siamo competitivi, domani la gara non credo rispecchierà le qualifiche di oggi. "

Marquez col solito sorriso stampato in faccia, non ha nascosto che per partire davanti a tutti al Mugello era necessario usare questa tattica e risponde così a chi gli fa notare di aver fatto una "bastardata"...

" A volte lo fanno a me, altre lo faccio io, si chiama strategia. A volte devi essere furbo: a volte ti fregano, altri li freghi tu. Nel primo giro sono stato rallentato da Dovizioso, nel secondo l’ho fatto bene. A Le Mans hanno preso a me la scia, è così, è il motociclismo. Se non disturbi nessuno lo puoi fare, ma non è facile, perché devi tenere le gomme in temperatura. Per il momento è andato bene, nelle FP4 ho tenuto un buon passo con le stesse gomme: sembra che Vinales e Quartararo vanno forte, anche Petrucci, miller e dovi sarà là. Non abbiamo il passo di Jerez e Le Mans ma possiamo fare bene. "