Non poteva esserci gara migliore per conquistare la prima vittoria in carriera per Danilo Petrucci che fa suo il Gran Premio d'Italia al Mugello davanti a Marc Marquez e Andrea Dovizioso, protagonisti tutti e tre di una grande battaglia fino all'ultima curva. Tagliato il traguardo 'Petrux' non è riuscito a trattenere le lacrime, poi ha iniziato a realizzare e ha parlato con enorme orgoglio per quanto fatto davanti ai suoi tifosi:

" E' incredibile, ho vinto nel miglior posto del mondo, davanti ai miei tifosi e nella mia città. E' stata una gara fantastica, non riesco neanche a descrivere le sensazioni che provo in questo momento - ha aggiunto il pilota della Ducati - Non ho ancora realizzato di aver vinto. Ringrazio la mia famiglia, i miei amici e tutte le persone che lavorano in Ducati. E Dovizioso, per avermi aiutato tutto l'inverno in questa stagione "

Si gode il suo secondo posto Marc Marquez che conserva la leadership della classifica mondiale con 115 punti, +12 su Andrea Dovizioso.

" Sapevamo che sarebbe stata una giornata in cui ci saremmo dovuti difendere e ci siamo difesi nella maniera migliore. Siamo rimasti lì, all'ultimo giro ho attaccato. Ci ho provato ma purtroppo ho perso la traiettoria nella prima curva. Danilo ha meritato la vittoria, è stato più veloce. Il mio obiettivo era concludere davanti a a Dovizioso, Rins e Valentino (Rossi, ndr) e ci siamo riusciti. Sono molto felice di questi venti punti in Italia "

Lo spagnolo non rinuncia poi ad una stoccata al compagno di scuderia Jorge Lorenzo che si è lamentato della moto:

" Anch'io vorrei una moto migliore, se si lamenta di questa moto non ha idea di cosa fossero le moto del 2015 e del 2016. Se vuole miglioramenti deve prima stare davanti perché è dietro a me, ma anche a piloti come Crutchlow e Nakagami "

Proprio il 'Dovi' commenta con un po' di delusione il terzo posto finale, anche se sottolinea la felicità per il successo di Petrucci.

" Abbiamo lottato per la vittoria e questo è positivo. Sono deluso per la terza posizione, avevamo bisogno di punti qui, ma alla fine sono contento per Danilo. Ha meritato questa vittoria, si è impegnato tantissimo in allenamento, sono contento per lui e per la Ducati. Tutta la gara è stata difficile, ci mancava grip, la temperatura è stata molto più alta rispetto a ieri. Nel complesso siamo comunque contenti "