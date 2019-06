Marquez in pole al Mugello davanti a Quartararo e Petrucci! Dovi nono, Rossi solo 18mo

Il solito Marquez. Il Cabroncito ottiene la pole position sul fantastico circuito del Mugello, sesto atto del mondiale della MotoGP 2019. Il campione del mondo va davanti a tutti alla sua maniera, con un gran tempo tra le polemiche.

Si perché Marc fa un giro pazzesco, ma per tutta la Q2 marca a uomo Andrea Dovizioso, disturbandolo a più non posso nella prima tornata e prendendogli la scia nella tornata decisiva. Solita musica, cose successe centinaia di volte in questo sport e assolutamente ammesse dal regolamento. Bravo lo spagnolo a sfruttare al meglio l'occasione, dà solo fastidio il fatto che, anche senza questi "aiutini", lo spagnolo sarebbe tra i primi.

Un peccato invece per il Dovi. L'italiano si fa innervosire a più non posso dalla situzione ed è solo nono in griglia. Andrea parte addirittura dal Q1, qualificandosi per il Q2 insieme al buon Pirro. Domani dovrà rimontare anche se ha il ritmo per lottare con i primi.

Ottimo, ancora una volta, Fabio Quartararo. Il francese conferma il suo momento di grazia cogliendo una fantastica seconda piazza davanti al buon Danilo Petrucci. L'italiano, nonostante la febbre, è la prima Ducati in pista davanti a Miller quinto e Bagnaia ottavo. Quarto il buon Franco Morbidelli.

Capitolo Yamaha. Viñales salva il salvabile ed è settimo, anche se dietro alle due Petronas. Disastro Valentino Rossi, eliminato nel Q1 e solo 18mo in griglia.

Per domani c'è un solo favorito ed è Marc Marquez. Il Cabroncito è stato nascosto tutto il weekend, ma l'impressione è che può andarsene e lasciare agli altri la lotta per la seconda piazza.

La griglia di partenza

POSIZIONE PILOTA MOTO DISTACCO 1 Marc Marquez Honda - 2 Fabio Quartararo Yamaha +0.214 3 Danilo Petrucci Ducati +0.362 4 Franco Morbidelli Yamaha +0.440 5 Jack Miller Ducati +0.510 6 Cal Crutchlow Honda +0.560 7 Maverick Viñales Yamaha +0.662 8 Francesco Bagnaia Ducati +0.741 9 Andrea Dovizioso Ducati +0.774 10 Takaaki Nakagami Honda +0.868

I 5 momenti della qualifica

- FP4 con la sorpresa Quartararo che piazza il miglior tempo. Ci sono tre M1 nei 10, tranne quella di Valentino Rossi: il Dottore è solo 12mo. Secondo Viñales, poi Marquez, Rins e Miller. Dovizioso nono.

- Q1 di lusso con tanti gran piloti. Pirro stupisce tutti issandosi in testa davanti al buon Rins. Rossi e Dovizioso faticano terribilmente a fare un buon tempo.

- Nel finale il Dovi pesca il jolly e fa il miglior crono davanti alla wild card. Fuori Rins, come Rossi, addirittura ottavo dietro anche a Lorenzo. Anche Rins è eliminato.

- Q2. con un grandissimo Quartararo che si mette davanti a tutti. Secondo Viñales, poi Miller, Crutchlow, Marquez, Petrucci, Pirro, Morbidelli. Il Cabroncito decide di prendere la scia di Dovizioso, disturbandolo a lungo nel suo giro. Ne paga le conseguenze proprio l'italiano, che fatica nella fase iniziale del Q2.

- Ma nel giro decisivo il Campione del Mondo prende ancora la scia di Dovizioso e ottiene il miglior tempo col record della pista. Secondo Quartararo, poi Petrucci, Morbidelli, Miller e Crutchlow. Dovizioso nono dietro a Bagnaia.

La statistica chiave

56 - Sono 56 le pole position di Marc Marquez nella classe regina. Staccato Valentino Rossi, rimasto a 55, Doohan a 58 è dietro l'angolo.

La dichiarazione

Marc MARQUEZ: "Una gran pole con una bella strategia. Grazie alla scia di Dovizioso ho fatto un buon giro. L'obiettivo era fare la prima fila e sono riuscito a stare davanti a tutti".

Il migliore

Fabio QUARTARARO: Ormai è una realtà. Fabio Quartararo ottiene una fantastica seconda piazza, fatta assolutamente da solo, non con l'aiuto di scie. Ora deve confermarsi in gara.

Il peggiore

Valentino ROSSI: Stavolta è proprio lui a beccarsi il premio di peggiore in pista. Unica Yamaha fuori dai 10, fatica terribilmente sia nelle FP4 che nel Q1. Tra l'altro sbaglia tutto nel tentativo finale, valutando male il tempo e prendendo bandiera. Domani partirà 18mo e sarà veramente dura.