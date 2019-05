Marquez parte forte al Mugello! Comanda nelle prime libere davanti a Petrucci. Rossi 12°

Se gli avversari di Marc Marquez confidavano nel Mugello per porre fine al dominio del campione del mondo in carica, probabilmente dovranno rivedere le loro speranze. Il portacolori della Honda, infatti, ha chiuso al comando la prima sessione di prove libere del Gran Premio d’Italia 2019 della MotoGP confermando di essere in un momento magico dal punto di vista mentale e di feeling con la moto nel quale appare pressoché imbattibile. Le Ducati stringono i denti e rimangono in scia al Cabroncito, mentre le Yamaha, faticano e non poco.

Lo spagnolo, infatti, ha chiuso il turno con il tempo di 1:47.558 in un Mugello soleggiato e con buone temperature, rifilando 193 millesimi a Danilo Petrucci (Ducati) e 246 a Michel Pirro, wild card del team di Borgo Panigale per l’occasione. Il pilota nativo di San Giovanni Rotondo, che un anno fa rischiò la vita in fondo al lungo rettilineo del traguardo, ha preceduto di appena 7 millesimi il francese Fabio Quartararo (Yamaha Petronas) e di 8 lo spagnolo Aleix Espargarò (Aprilia) che, tuttavia, è stato costretto a fermarsi durante la sessione per un problema tecnico alla sua moto.

Sesta posizione per l’australiano Jack Miller (Ducati Pramac) a 256 millesimi, quindi in settima troviamo il nipponico Takaaki Nakagami (LCR Honda) a 367, mentre è ottavo a 443 lo spagnolo Pol Espargarò (Red Bull KTM) con una moto che sta dando importanti segnali di crescita almeno nelle sue mani. Completano la top ten il britannico Cal Crutchlow (LCR Honda) a 551 millesimi dalla vetta, mentre è decimo Andrea Dovizioso (Ducati) a 656, dopo un turno nel quale, come suo solito, non ha voluto forzare in maniera particolare.

Si ferma in 11esima posizione lo spagnolo Alex Rins (Suzuki) a 671 millesimi, proprio davanti a Valentino Rossi con una Yamaha ancora decisamente lontana dalla perfezione. Il “Dottore” ha chiuso la sua FP1 con 798 millesimi da Marquez, precedendo Andrea Iannone (Aprilia) a 809 e il suo compagno di scuderia Maverick Vinales, distante 834 millesimi dalla vetta.

Quindicesimo tempo per un Franco Morbidelli (Yamaha Petronas) non ancora a proprio agio sulla pista toscana, con un ritardo di 863 millesimi (e sei decimi dal compagno di team) mentre è 17esimo Francesco “Pecco” Bagnaia (Ducati Pramac) a 974, con in scia un Jorge Lorenzo (Honda) che prosegue il suo calvario con un distacco di un secondo esatto dal suo compagno di scuderia.

Alle ore 14.10 si torna in pista per la seconda sessione di prove libere che inizierà a darci un quadro della situazione più chiaro in vista del prosieguo del fine settimana, ma con la sensazione che Marc Marquez voglia dare una dimostrazione di forza anche sulla pista toscana nella quale non ha mai avuto troppa fortuna da quando corre in MotoGP.

CLASSIFICA FP1 GP ITALIA 2019 – MOTOGP

1 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 343.1 1’47.558

2 9 Danilo PETRUCCI ITA Mission Winnow Ducati Ducati 348.7 1’47.751 0.193 / 0.193

3 51 Michele PIRRO ITA Mission Winnow Ducati Ducati 341.0 1’47.804 0.246 / 0.053

4 20 Fabio QUARTARARO FRA Petronas Yamaha SRT Yamaha 340.6 1’47.811 0.253 / 0.007

5 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 343.7 1’47.812 0.254 / 0.001

6 43 Jack MILLER AUS Pramac Racing Ducati 346.4 1’47.814 0.256 / 0.002

7 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 338.6 1’47.925 0.367 / 0.111

8 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 342.6 1’48.001 0.443 / 0.076

9 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda CASTROL Honda 342.9 1’48.109 0.551 / 0.108

10 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Mission Winnow Ducati Ducati 346.1 1’48.214 0.656 / 0.105

11 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 350.0 1’48.229 0.671 / 0.015

12 46 Valentino ROSSI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 337.9 1’48.356 0.798 / 0.127

13 29 Andrea IANNONE ITA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 344.4 1’48.367 0.809 / 0.011

14 12 Maverick VIÑALES SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 336.1 1’48.392 0.834 / 0.025

15 21 Franco MORBIDELLI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 330.3 1’48.421 0.863 / 0.029

16 17 Karel ABRAHAM CZE Reale Avintia Racing Ducati 342.6 1’48.427 0.869 / 0.006

17 63 Francesco BAGNAIA ITA Pramac Racing Ducati 338.2 1’48.532 0.974 / 0.105

18 99 Jorge LORENZO SPA Repsol Honda Team Honda 343.8 1’48.550 0.992 / 0.018

19 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 341.3 1’48.897 1.339 / 0.347

20 5 Johann ZARCO FRA Red Bull KTM Factory Racing KTM 341.2 1’48.960 1.402 / 0.063

21 53 Tito RABAT SPA Reale Avintia Racing Ducati 341.5 1’49.216 1.658 / 0.256

22 55 Hafizh SYAHRIN MAL Red Bull KTM Tech 3 KTM 334.4 1’49.857 2.299 / 0.641

23 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Tech 3 KTM 338.7 1’49.870 2.312 / 0.013