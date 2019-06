Moto2: vince ancora Marquez davanti a Luca Marini, quarto Baldassarri che rimane primo nel mondiale

Alex Marquez è tornato. Dopo un lungo periodo di sbandamento, il fratello minore di Marc si conferma dopo la bella vittoria di Le Mans, trionfando al Mugello nel sesto atto del mondiale 2019 della Moto2. Alex domina quasi dall'inizio alla fine, vincendo davanti a Luca Marini e Tom Luthi.

Successo fondamentale di Marquez, che si rilancia in ottica mondiale. Non vinceva nella classe intermedia da tempo, ma ora è in gran forma e così conquista il secondo successo consecutivo. Attenzione a lui quindi, sia per il prosieguo della stagione, sia per un eventuale passaggio nella classe regina.

Finalmente Luca Marini. Anche per lui è una piccola rinascita dopo un non buon inizio di stagione. E così per il fratello di Valentino Rossi arriva il primo podio di questo 2019. Bene terzo Luthi, che chiude davanti a Lorenzo Baldassarri.

Di solito, quando arriva al traguardo vince. Per la prima volta in stagione il Balda passa sotto la bandiera a scacchi non da vincitore. Arriva quarto Lorenzo, al termine di una buona gara in rimonta dopo una qualifica non esaltante. L'italiano prova anche a salire sul podio, ma nel finale non ne aveva. Punti comunque importanti per lui, che rimane in testa nella generale.

I 5 momenti della gara

- Luthi parte bene e si porta in testa davanti a Schrötter. Terzo Marquez già un po' staccato, poi Marini, Navarro, Lowes, Bulega, Corsi, Bastianini e Pasini decimo.

- La fuga dei primi due dura solo qualche tornata. In pochi giri Marquez, Marini e Navarro si attaccano a Luthi e Schrötter. Dietro cadono sia Bulega che Corsi, mentre Di Giannantonio è 14mo dopo essere partito in ultima piazza dopo un problema al via.

- A metà gara Marquez si porta in testa davanti Luthi, terzo Marini che prova a stare al passo dei due, poi Navarro, Schrötter che perde terreno, Bastianini e Baldassarri settimo.

- Marquez se ne va e prende oltre un secondo su Luthi che viene incalzato da Marini che lo passa. Dietro Baldassarri si libera di Schrötter e va quarto davanti a Navarro.

- Nel finale Marquez è sempre davanti, Marini prova a prenderlo senza successo. Luthi è in calo e deve combattere con Baldassarri per il podio. Vince Alex, Marini secondo, Luthi resiste sul podio. Quarto Baldassarri che rimane in testa alla generale.

La statistica chiave

Prima vittoria in carriera per Alex Marquez al Mugello. Luca Marini torna sul podio, è il primo in questo 2019.

La dichiarazione

Luca MARINI: "Significa tanto per me questo podio al Mugello. I tifosi sono incredibili. Sono contento e orgoglioso di questa seconda posizione. Voglio ringraziare il team dopo un cattivo inizio di stagione. Abbiamo cambiato la moto dall'inizio dell'anno. Ora spero possiamo continuare a lottare per la vittoria in ogni gara".

Il tweet da non perdere

Il migliore

Alex MARQUEZ: Non vinceva da una vita, poi a Le Mans si è sbloccato e ora si conferma al Mugello. Gara praticamente perfetta: parte guardingo, poi si disfa di Schrötter e se ne va. Seconda vittoria di fila, si rilancia per il mondiale. Sembrava essere un pilota abbastanza sopravvalutato e dal pesante cognome, invece si sta finalmente rivelando anche nella classe di mezzo.

Il peggiore

Nicolò BULEGA: Dopo il miglior risultato in carriera in Moto2 in qualifica, rovina tutto cadendo in gara nelle prime tornate quando si trovava in top ten. Passo indietro dopo due buone prestazioni nelle ultime due corse. Inizio anno comunque complicato per l'italiano.