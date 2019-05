Niccolò Antonelli ha fatto segnare il miglior tempo nella prima sessione di libere del Gran Premio d'Italia, valido per il Mondiale della Moto3 in programma sul circuito del Mugello. Il pilota della Honda del team SIC58 ha girato in 1'58"188, precedendo Gabriel Rodrigo di +0.136 e John McPhee di +0.172. Quarto tempo per Lorenzo Dalla Porta a +0.420.