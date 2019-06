Moto3: primo trionfo in carriera per Arbolino che batte Dalla Porta al fotofinish al Mugello!

29 millesimi. Sono un nulla, ma sono sufficienti per vincere. A spuntarla è Tony Arbolino, alla prima vittoria in carriera in Moto3. Dopo la pole position di ieri, grande successo dell'italiano a casa sua.

Suona l'inno italiano sul podio per il trionfo di Arbolino. Vittoria d'astuzia del nativo di Garbagnate Milanese, che rimane abbastanza nascosto per tutta la gara, sino a spuntarla sul rettilineo finale. L'alfiere del team Snipers è sempre li, tra i primi, per poi attaccare nel finale e prendersi il successo.

Vince Arbolino, ma pazzesca gara di Lorenzo Dalla Porta. In verità è lui l'MVP di giornata: comanda la corsa praticamente dal primo all'ultimo giro, dimostrando di avere un T4 superiore alla concorrenza. Le scie però lo fregano, soprattutto quella dell'ultima tornata. Alla fine gli sfugge la vittoria per soli 29 millesimi, ma comunque ottiene il terzo secondo posto stagionale, utile per rosicchiare punti a Canet nella generale. Chiude il podio il buon Masia.

Fantastico quarto posto di Antonelli, partito nelle retrovie per colpa della penalità presa nelle sessioni precedenti. Quinto Foggia, per un quartetto tutto italiano tra i primi. Cadono invece Migno e Fenati. Canet è settimo e rimane in testa nella generale.

- Pronti via e e Arbolino rimane in testa davanti a Rodrigo, poi un grandissimo Suzuki che in poche curve scala la classifica e rimedia alla penalità di ieri riportandosi sui primi. Bene anche Dalla Porta e Fenati. Dopo i primi giri sono in 13 davanti: Rodrigo è primo, poi Dalla Porta, McPhee, Suzuki, Binder, Canet, Fenati, Foggia, Migno, Lopez, Masia e Toba.

- Al terzo giro arriva il primo colpo di scena, la caduta di Rodrigo. Uno dei big se ne va, ne approfitta Dalla Porta che va in testa su Arbolino. Vietti e Antonelli si ricongiungono col gruppo dei primissimi, mentre Fenati perde qualche metro.

- Nel gruppo di testa sono in sette piloti: Dalla Porta prova a fuggire, dietro di lui ci sono Arbolino, Suzuki, Binder, McPhee, Foggia e Canet. Ottavo è Antonelli un po' più staccato.

- A 10 giri dalla fine si rompono gli indugi. Antonelli, Masia e Migno si ricongiungono al gruppo di testa, ora di 10 piloti. Davanti si alternano in diversi: Binder, Foggia, anche Arbolino e Suzuki, ma la moto di Dalla Porta ne ha di più alla Bucine e riesce sempre a riportarsi in testa.

- Nel finale accade di tutto: si toccano Migno e Fenati che terminano la gara, come Sasaki e Toba che finiscono a terra. Il gruppo di vertice si sgrana e rimangono in otto per la vittoria. Masia nell'ultimo giro prova a scompigliare le carte, ma Dalla Porta tiene davanti. Sul rettilineo finale però Arbolino prende la scia giusta e batte Dalla Porta al fotofinish. Terzo Masia, poi Antonelli, Foggia, McPhee e Canet.

Primo successo in carriera per Tony Arbolino che, dopo la bella pole di ieri, si conferma in gara con il giro più veloce.

Tony ARBOLINO: "Il Mugello è casa mia. Non pensavo alla vittoria, speravo nel podio. Dall'Argentina sono un pilota diverso e lavoro maggiormente giorno dopo giorno. Sono veramente felicissimo".

Lorenzo DALLA PORTA: Viene battuto da Arbolino all'ultimo, ma è lui il migliore di oggi. Comanda per molti giri, è il migliore nel T4. Sempre in testa, comanda le danze con un gran ritmo. Alla fine però viene ancora sconfitto, ma è comunque al terzo secondo posto stagionale.

Gabriel RODRIGO: Cade dopo pochissime curve. Un vero peccato, dato che aveva ritmo per stare tra i primi e perde una grande occasione per fare un buon risultato.