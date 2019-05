La Ducati che non ti aspetti! Francesco “Pecco” Bagnaia piazza il miglior tempo nella seconda sessione di prove libere del Gran Premio d’Italia 2019 di MotoGP e conferma come la moto di Borgo Panigale sia assolutamente a proprio agio sul circuito del Mugello. Migliora la Yamaha, ma non con Valentino Rossi, mentre Marc Marquez, come spesso gli capita, si è completamente disinteressato del giro secco.

Ad ogni modo ottimo venerdì per Bagnaia. Il pilota torinese del team Pramac ha concluso la FP2 con il tempo di 1:46.732 (a mezzo secondo dalla pole position di un anno fa) precedendo il sempre meno sorprendente (ai piani alti) Fabio Quartararo. Il francese del team Yamaha Petronas si è fermato ad appena 46 millesimi dalla vetta, risultando nettamente il migliore per quanto riguarda la moto di Iwata. Terza posizione per la seconda Ducati, quella di Danilo Petrucci, ad appena 131 millesimi, ma al termine di una sessione nella quale ha messo in mostra un ottimo passo.

Dalla quarta alla settima posizione troviamo un poker di spagnoli. Si inizia con Pol Espargarò che, a quanto pare, è l’unico a sapere sfruttare la KTM, e non solo pensando al team Red Bull. Per il catalano 1:46.966 a 234 millesimi da Bagnaia, Quinta posizione per Maverick Vinales (Yamaha) in 1:46.973 a 241, quindi è sesto Marc Marquez (Honda). Dopo la prima sessione di prove libere disputata nel corso della mattinata nella quale aveva fatto segnare il miglior crono, in questa FP2 il campione del mondo ha pensato solamente al passo gara ed a portare allo sfinimento le proprie gomme. Nonostante questo è a soli 330 millesimi dalla vetta. Settimo, infine, Alex Rins (Suzuki) a 435 con un deciso passo in avanti rispetto alla prima parte di giornata.

Ottava posizione, quindi, per il britannico Cal Crutchlow (LCR Honda) in 1:47.170 a 438 millesimi, quindi è nono l’australiano Jack Miller (Ducati Pramac) a 453 e decimo il nostro Franco Morbidelli (Yamaha Petronas) a 536, proprio davanti ad Andrea Dovizioso (Ducati) che, a quanto pare, non ha ancora voluto scoprire le proprie carte, concludendo a sei decimi dal compagno di marca.

13esimo tempo per la wild card del team di Borgo Panigale, Michel Pirro, in 1:47.421 a 689 millesimi, quindi solamente 18esimo Valentino Rossi. L’alfiere della Yamaha ha totalizzato numerosi giri con le gomme hard, prima di tentare due giri veloci che, tuttavia, lo hanno portato a un secondo dalla migliore prestazione. Alle sue spalle Andrea Iannone (Aprilia) a 1.155, mentre è appena 20esimo Jorge Lorenzo a 1.382 su una delle piste nelle quali ha vinto di più in carriera. La sua crisi da quando è sbarcato in Honda è davvero nera.

CLASSIFICA TEMPI FP2 GRAN PREMIO ITALIA 2019 – MOTOGP

1 63 Francesco BAGNAIA ITA Pramac Racing Ducati 340.3 1’46.732

2 20 Fabio QUARTARARO FRA Petronas Yamaha SRT Yamaha 337.2 1’46.778 0.046 / 0.046

3 9 Danilo PETRUCCI ITA Mission Winnow Ducati Ducati 344.7 1’46.863 0.131 / 0.085

4 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 341.7 1’46.966 0.234 / 0.103

5 12 Maverick VIÑALES SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 337.9 1’46.973 0.241 / 0.007

6 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 341.3 1’47.062 0.330 / 0.089

7 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 342.7 1’47.167 0.435 / 0.105

8 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda CASTROL Honda 344.6 1’47.170 0.438 / 0.003

9 43 Jack MILLER AUS Pramac Racing Ducati 346.4 1’47.185 0.453 / 0.015

10 21 Franco MORBIDELLI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 332.9 1’47.268 0.536 / 0.083

11 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Mission Winnow Ducati Ducati 349.9 1’47.347 0.615 / 0.079

12 5 Johann ZARCO FRA Red Bull KTM Factory Racing KTM 340.9 1’47.419 0.687 / 0.072

13 51 Michele PIRRO ITA Mission Winnow Ducati Ducati 349.0 1’47.421 0.689 / 0.002

14 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 340.1 1’47.483 0.751 / 0.062

15 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 341.0 1’47.579 0.847 / 0.096

16 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 341.8 1’47.612 0.880 / 0.033

17 53 Tito RABAT SPA Reale Avintia Racing Ducati 344.9 1’47.686 0.954 / 0.074

18 46 Valentino ROSSI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 340.4 1’47.726 0.994 / 0.040

19 29 Andrea IANNONE ITA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 342.2 1’47.887 1.155 / 0.161

20 99 Jorge LORENZO SPA Repsol Honda Team Honda 343.0 1’48.114 1.382 / 0.227

21 17 Karel ABRAHAM CZE Reale Avintia Racing Ducati 341.4 1’48.146 1.414 / 0.032

22 55 Hafizh SYAHRIN MAL Red Bull KTM Tech 3 KTM 335.6 1’48.496 1.764 / 0.350

23 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Tech 3 KTM 338.1 1’48.914 2.182 / 0.418

alessandro.passanti@oasport.it