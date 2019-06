Dovizioso: "L'incidente di Barcellona è acqua passata, il nuovo telaio è migliorato"

Sembra non esserci pace negli ultimi round di questo Motomondiale 2019 per Andrea Dovizioso, che dopo essere stato beffato in casa dal compagno Danilo Petrucci ha dovuto subire lo smacco dello zero in Catalogna per via dell’entrata azzardata da parte di Jorge Lorenzo in curva 10 del secondo giro. Il forlivese cerca di vedere ottimisticamente in vista dell’imminente GP d’Olanda anche per via delle nuove soluzioni provate nei recenti test del Montmelò, che hanno riscontrato un esito più che positivo da parte di tutti i piloti della Desmosedici.

Come riportato da it.motorsport.com il nuovo telaio è piaciuto parecchio all’attuale secondo della classifica del Mondiale:

" Il telaio lo sto provando io ed è una cosa normale per evitare di arrivare con cinque diversi al weekend e metterci a provarli. Io sono quello incaricato a provare le cose nuove, l’ho provato nei test di Barcellona e porto avanti le prove in questo fine settimana, sarà importante migliorare lo sviluppo per cercare di capire qualcosa di più dopo quanto abbiamo fatto nei test. L’entrata in curva sembra un po’ meglio, ma dobbiamo verificare questa cosa anche su piste differenti rispetto a Barcellona. Dobbiamo avere più dati prima di prendere la decisione finale "

Le aspettative riguardo al GP di domenica per Dovizioso restano buone, nonostante la pista non sia tra le più favorevoli alla Ducati: “Lo scorso anno qui è stata una gara bella, in gruppo fino alla fine con tanti sorpassi, ma il consumo gomme ha influenzato il risultato finale; quest’anno le gomme saranno differenti rispetto al passato, per cui vedremo. Poi sembra ci sarà anche più caldo dello scorso anno, forse possiamo essere veloci ma gli avversari sono in una condizione diversa, molto competitivi. Non so cosa aspettarmi”.

Con la consueta eleganza che lo ha quasi sempre contraddistinto il forlivese mette poi a tacere definitivamente le polemiche legate alla manovra di Lorenzo in Catalogna:

" Dopo quanto accaduto a Barcellona non sono uno che si arrabbia particolarmente, specialmente quando non è colpa mia. Se sbaglio io mi arrabbio e la vivo male, è normale che la caduta mi scocci molto ma è inutile starci a pensare troppo; abbiamo perso tanti punti ma ora guardiamo avanti "