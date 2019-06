Prosegue all'insegna della sfortuna la stagione di Jorge Lorenzo. Il pilota spagnolo della Honda è stato protagonista di una brutta caduta alla curva 7 nel finale della prima sessione di prove libere del Gran Premio di Olanda, ad Assen. Sbalzato dalla sua moto, Lorenzo ha sbattuto rovinosamente più volte contro il terreno.

Rialzatosi visibilmente scioccato, lo spagnolo è stato portato in ambulanza al centro medico e successivamente all'ospedale di Assen. Per Lorenzo si teme un trauma toracico e alla schiena, quasi certamente non tornerà in pista per le seconde libere.

" Jorge sta bene - afferma il dottor Charte, medico del MotoGP - Ha sofferto una caduta ad alta velocità. Lo abbiamo sottoposto ad una radiologia convenzionale ma poi abbiamo pensato che necessitasse di esami più approfonditi come una risonanza magnetica alla schiena e una TAC toracico addominale. Quello che preoccupa è il forte dolore alla zona lombare. Un punto che già aveva 'picchiato' durante la caduta a Montmeló "