1) Valentino Rossi, due anni a secco di vittorie: continuerà il digiuno?

Valentino Rossi - GP Mugello 2019 - Getty ImagesGetty Images

Il 25 giugno 2017 è la data dell'ultimo successo di Valentino Rossi in MotoGP, proprio qui in Olanda. Da allora sono passati 35 Gran Premi e Vale ha ottenuto solo nove podi. Un bottino non certo all'altezza della fama del Dottore, che ancora adesso ha una voglia matta di salire sul gradino più alto nel TT di Assen. Difficilmente però ci riuscirà: vero, la Yamaha in Olanda si è sempre trovata bene come dimostrano le dieci vittorie negli ultimi 19 anni, ma questa M1 sembra averne meno rispetto a Honda, Ducati e anche Suzuki. Solo un miracolo potrà portare Rossi di nuovo al successo.

I Piazzamenti del Dottore da Assen 2017

GARA PIAZZAMENTO Olanda 2017 1° Germania 2017 5° Rep. Ceca 2017 4° Austria 2017 7° Inghilterra 2017 3° Misano 2017 Inf Aragon 2017 5° Giappone 2017 Rit Australia 2017 2° Malesia 2017 7° Valencia 2017 5° Qatar 2018 3° Argentina 2018 19° USA 2018 4° Jerez 2018 5° Francia 2018 3° Italia 2018 3° Barcellona 2018 3° Olanda 2018 5° Germania 2018 2° Rep. Ceca 2018 4° Austria 2018 6° Misano 2018 7° Aragon 2018 8° Thailandia 2018 4° Giappone 2018 4° Australia 2018 6° Malesia 2018 18° Valencia 2018 13° Qatar 2019 5° Argentina 2019 2° USA 2019 2° Jerez 2019 6° Francia 2019 5° Italia 2019 Rit Barcellona 2019 Rit

LEGGI ANCHE: Rossi: "Positivi i test a Barcellona, siamo pronti per Assen e Sachsenring"

2) Da un anno sul podio: Marquez vincerà anche ad Assen?

A Barcellona ha compiuto l'impresa: è da un anno che, ogni volta che arriva al traguardo, va sul podio. L'ultima volta che Marc Marquez è passato sotto la bandiera a scacchi non in top three era il Mugello 2018. Da allora è passata una vita, ma lui è sempre li. Quest'anno sta facendo ancora meglio: sempre primo o secondo, con in mezzo la clamorosa debacle di Austin. Ora arriva ad Assen in sella ad una moto con cui (solo lui) riesce a fare qualsiasi cosa, ma soprattutto col morale alle stelle. La storia ci insegna: quando il Cabroncito è al settimo cielo nessuno lo ferma. In Olanda sarà l'uomo da battere.

La classifica piloti

PILOTA PUNTI Marc Marquez 140 Andrea Dovizioso 103 Alex Rins 101 Danilo Petrucci 98 Valentino Rossi 72 Jack MIller 53

LEGGI ANCHE: Marquez: "Odio quando dicono che ho già vinto il Mondiale, mancano 12 gare"

3) Per il Dovi, Assen è già un'ultima spiaggia?

Andrea Dovizioso nel Gran Premio di Francia 2019Getty Images

La gara di Barcellona non è praticamente iniziata per Andrea Dovizioso, buttato giù da Jorge Lorenzo nelle prime tornate. Un passo falso importante in ottica mondiale, con Marquez che vola via in solitaria. Ora il Dovi ha già 37 punti di ritardo dal campione del mondo, ma l'impressione è che il divario sia destinato ad aumentare nelle prossime gare. E' quindi l'ennesima ultima spiaggia quella di Assen: o Andrea riuscirà a battere Marc oppure la lotta per il titolo è già finita. Sarà durissima, anche perché Ducati da queste parti non vince addirittura dai tempi di Stoner nel 2008.

Albo d'oro Assen

ANNO VINCITORE 2018 Marc Marquez 2017 Valentino Rossi 2016 Jack MIller 2015 Valentino Rossi 2014 Marc Marquez 2013 Valentino Rossi 2012 Casey Stoner 2011 Ben Spies 2010 Jorge Lorenzo

4) Suzuki ad Assen pronta a far saltare il banco?

Attenzione ad Alex Rins in Olanda! Le ultime due uscite dello spagnolo hanno avuto pochissimo riscontro mediatico, ma in verità i due quarti posti di Rins, a Barcellona ma soprattutto quella al Mugello, hanno dell'incredibile. Con un motore che in rettilineo perde quasi 20 km/h rispetto ai competitor, Alex è sempre riuscito a rimanere vicino al podio, sfiorandolo in entrambe le occasioni. Ora arriva una pista amica, piena di cambi di direzioni e dove il motore non recita un ruolo dominante. Rins ha già dimostrato di saper vincere, fari accesi su di lui ad Assen.

5) Il 2018 la gara del secolo: la storia si ripeterà?

MotoGP AssenGetty Images

Solo un dato: 157. E' il numero dei sorpassi successi lo scorso anno ad Assen. Qualcosa di incredibile, una corsa già soprannominata "la gara del secolo". Dopo il non bellissimo appuntamento di Barcellona, c'è grandissima attesa per il weekend olandese. La storia si ripeterà? Speriamo in un altro spettacolo indimenticabile.