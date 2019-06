Maverick Viñales (Yamaha, 1° classificato) voto 10: Si scrolla di dosso un inizio di stagione al di sotto delle aspettative e con una gara semplicemente impeccabile dimostra a tutti che la M1 può essere una moto vincente e che al meglio può far mangiare la polvere anche a Marquez. Scattato dalla prima fila, dopo 15 giri trascorsi alle calcagna di Quartararo e Marquez, piazza la zampata vincente prendendo la testa della corsa e iniziando un ritmo costante e indiavolato, impossibile da tenere anche per Marquez. Dopo il sigillo di Phillip Island, Maverick è tornato a dominare.

Marc Marquez (Honda, 2° classificato) voto 9: 17esimo GP portato a termine e 17esimo podio guadagnato e l’ennesima testimonianza che in questo 2019 Marquez mal che vada arriva 2°. Dopo 15 giri in cui ha lottato come un mastino, quando Vinales ha preso la testa, Marc ha capito che per il campionato era meglio accontentarsi del secondo posto e si è accontentato di portare a casa 20 punti che gli permettono di incrementare il divario su Dovizioso (a +44) e di confermare il proprio strapotere. Chirurgico.

Fabio Quartararo (Yamaha, 3° classificato) voto 8.5: Secondo podio consecutivo a 25 giorni esatti dall’operazione al braccio destro per sindrome compartimentale. Niente male per questo ‘esordiente’ mascherato che con una M1 2018 sta facendo robe strabilianti, mostrando di avere il carattere, il talento e la faccia tosta dell’aspirante fuoriclasse. Anche se la sua M1 sembra un toro imbizzarrito in realtà, Fabio riesce a domare la sua moto lottando come un leone e portando a casa un terzo posto importantissima. Rookie a chi?

Andrea Dovizioso (Ducati, 4° classificato) voto 6,5: L’inizio promette fuochi d’artificio ma purtroppo la miccia si annacqua e il finale è tutt’altro che spettacolare, poiché matura un quarto posto che lascia l’amaro in bocca in casa Ducati. Assen non era la pista più adatta per la Desmosedici e purtroppo il Dovi ha pagato dazio, crollando dopo un avvio di gara folgorante in cui con 11 sorpassi nei primi 5 giri rimonta dalla quarta fila al quarto posto. Qui però subentrano i problemi perché le gomme cedono di schianto e Dovi solo con l’esperienza riesce a difendere con le unghie e con i denti un quarto posto, che potrebbe anche essere ritenuto un buon risultato, se dall’altra parte non ci fosse un Marquez infallibile.

Franco Morbidelli (Yamaha Petronas, 5° classificato) voto 7,5: Essere compagno di squadra di Quartararo in questo momento non è semplice però il Morbido continua la propria crescita e con una gara tutta grinta e coraggio porta a casa il secondo piazzamento nella top 5 della stagione. Applausi.

Danilo Petrucci (Ducati, 6° classificato) voto 6,5: Compagno di squadra leale. Nella seconda metà di gara, sembra averne di più del compagno di squadra Dovizioso ma preferisce non combinare una frittata col rivale e finisce anche per perdere il quinto posto in favore di Morbidelli. La buona notizia è che complice l’harakiri di Rins sale al terzo posto in classifica generale a 52 lunghezze da Marquez.

Joan Mir (Suzuki, 8° classificato) voto 7: Partenza fulminea, si toglie lo sfizio anche di guidare una corsa in MotoGP per qualche giro prima di farsi sverniciare da Quartararo, Marquez e Vinales. Non si perde d’animo e verso metà gara dà anche del filo da torcere al tandem di Ducati formato da Dovizioso e Petrucci. In crisi di gomme chiude con un ottavo posto un po’ bugiardo per la gara che ha fatto.

Alex Rins (Suzuki) voto 4: Getta alle ortiche la chance di giocarsi la vittoria con Vinales con un errore nelle primissime battute da matita blu e che gli costa un ritiro pesantissimo, in ottica campionato. Frenetico.

Valentino Rossi (Yamaha) voto 4: Nella giornata di giubilo della Yamaha, che non spediva due moto sul podio addirittura dal 15 luglio 2018 (Rossi 2° e Vinales 3° al Sachsenring) , Valentino è la nota stonata di casa Iwata. Anonimo in partenza, imbottigliato nel traffico,rimedia il terzo ritiro consecutivo travolgendo anche l’incolpevole Nakagami. Un disastro in piena regola che apre anche qualche interrogativo. Già perché questo Valentino, disperso nelle retrovie, è l’ombra del campione che era.