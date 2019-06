Gara pazzesca della Moto2 ad Assen, ricchissima di colpi di scena. Succede di tutto: le gomme e il vento mettono in crisi tantissimi piloti, così diventa una corsa non per deboli di cuore.

A vincere per la prima volta in carriera è Augusto Fernández Guerra. Lo spagnolo naviga sempre tra le posizioni di testa, ma mai è davanti a comandare. Nel finale però sfrutta l'incredibile patatrac tra Baldassarri e Marquez per passare primo sotto la bandiera a scacchi.

Secondo un buon Brad Binder. Il sudafricano comanda per oltre metà gara, fino a quando viene acciuffato dal resto del gruppo. Nel finale però riesce a conquistare la seconda piazza prendendosi il primo podio con la KTM davanti a Luca Marini. Il fratello di Rossi fatica enormemente a stare con i primi, ma nel finale si ritrova clamorosamente sul podio complici i tanti ritiri.

Come detto, corsa incredibile ricca di sorprese. Finiscono a terra Gardner, Vierge, Navarro, Lowes e Bastianini, mentre Di Giannantonio commette diversi errori e perde posizioni. Ma il crash più incredibile è quello tra Balda e Alex: nei giri finali Lorenzo attacca Marquez ma scivola, trascinando giù anche lo spagnolo. Ad approfittarne è Tom Luthi che, col quarto posto all'arrivo, si porta in testa al mondiale.

I 5 momenti della gara

- Binder parte bene e va in testa davanti a Vierge, poi Gardner, Marquez, Luthi, Lowes, DiGia e Bastianini. Balda è nono. Bulega è subito costretto al ritiro.

- Binder prova subito la fuga. Lowes va secondo, poi Vierge, Luthi, Marquez, Fernandez, Gardner, Bastianini e Baldassarri. Da dietro Martin recupera e si porta nei dieci.

- Sono in nove davanti a lottare per la vittoria in stile Moto3, ma Binder è sempre in testa. A metà gara però arrivano i primi colpi di scena: cadono Lowes e Gardner e Martin, mentre Marini si attacca al gruppo dei primi che rimangono in otto.

- Si arriva alla fase finale. Binder primo, poi Vierge, Luthi, Marquez, Baldassarri e Fernandez. Poco più staccati Marini e Bastianini. Marquez rompe gli indugi e a sei giri dalla fine passa Binder, che però non si arrende e torna primo il giro dopo. Poco dopo contatto disastroso tra Bastianini, Fernandez e Vierge. Tutti e tre finiscono a terra, mentre Luthi e Marini rimangono attardati.

- In quattro si giocano la vittoria: Marquez, Baldassarri, Fernandez e Binder. Ma a due giri dalla fine Balda attacca Marquez ma sbaglia e i due vanno a terra. Erroraccio dell'italiano, con Alex che lo insulta a più non posso. Ne approfitta Fernandez che va a vincere davanti a Binder e Marini.

La statistica chiave

Prima vittoria in carriera per Augusto Fernández Guerra. E così dopo due terzi podi conquista il successo.

La dichiarazione

Luca MARINI: "Non me l'aspettavo. Ho avuto tanti problemi con le marce per tutta la corsa. Perdevo anche un secondo nel primo settore. Ma vedevo davanti che c'era grande bagarre e perdevano tempo. Vorrei ringraziare tutti per il grande lavoro dopo la mia caduta".

Il tweet da non perdere

Il migliore

Stefano MANZI: Pazzesco. Dopo il disastro nelle FP1 e la penalità, parte ultimo e a testa bassa rimonta. Complici le numerosissime cadute, ma anche grazie ad un ritmo pazzesco, si ritrova settimo al traguardo. La gara dei rimpianti.

Il peggiore

Remy GARDNER: Aveva stupito tutti con la fantastica pole di ieri. Invece oggi fatica sin dalle prime curve, rischiando tantissimo per stare nei primi. Poi perde posizioni sino alla caduta conclusiva che lo manda fuori gara.