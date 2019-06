Altra bellissima gara della Moto3 nell'Università del Motociclismo di Assen. Si è visto, come al solito, di tutto: sorpassi, controsorpassi, errori, crash multipli. Alla fine a spuntarla al fotofinish è Tony Arbolino, che batte ancora una volta all'ultima tornata il buon Lorenzo Dalla Porta per una replica del Mugello.

Vittoria importante per Tony, che naviga sempre nelle posizioni di testa per poi spuntarla all'ultimo. 25 punti fondamentali che lo rilanciano in ottica mondiale, anche se il distacco dal vertice rimane di oltre 30 punti. Arbolino comunque è il primo rider di Moto3 a vincere 2 gare nelle ultime 13.

Dalla Porta ancora beffato. Lorenzo deve imparare sicuramente a gestire l'ultima tornata: quarto secondo posto in stagione, ma la prima vittoria di questo 2019 sfugge di nuovo. Il lato positivo sono certamente i punti guadagnati su Canet solo 12mo al traguardo. Ora è -7 dallo spagnolo, mondiale totalmente riaperto.

Chiude il podio Kornfeil. Stratosferico Jakub che si è preso un long lap penalty quando era in testa, ma lo fa al meglio e riesce comunque ad acciuffare il terzo posto.

Tantissimi i delusi, da Vietti a Fenati, da Toba a Binder, sino a Masia e Canet. Il leader della generale semplicemente non si vede mai e si ritrova ai margini della zona punti, sfruttando anche le tante cadute.

Tra una settimana si corre subito in Germania. Mondiale riaperto.

I 5 momenti della gara

- Pronti via e Antonelli si porta davanti a tutti, secondo Suzuki, poi Arbolino, Toba, Kornfeil, Ogura, Fenati, Dalla Porta.

- Primi giri ricchi di sorpassi e controsorpassi, ma a mettersi in luce è Romano Fenati che va in testa davanti a Toba, Arbolino, Dalla Porta, Antonelli, Kornfeil e Suzuki. La fuga comunque è impossibile con il tanto vento presente ad Assen.

- A metà gara il primo colpo di scena con l'errore di Antonelli che sbaglia nella chicane e si ritrova 24. Dalla retrovie invece recupera Binder che sale al quarto posto. Davanti Toba, poi Arbolino, Fenati, Binder, Dalla Porta. Canet invece solo 13mo. Masia invece incredibilmente accusa un problema tecnico e si deve ritirare, mentre Arenas cade.

- A sei giri dalla fine altro disastro. Cadono insieme Vietti, Suzuki, Toba e Fernandez. Davanti si ritrova Dalla Porta, poi Kornfeil, Arbolino, Binder, Foggia e Fenati. Kornfeil però si prende un long lap penalty, Binder cade e dietro si ostacolano tutti.

- Così a due giri dalla fine si ritrovano in duello per la vittoria Dalla Porta e Arbolino. Kornfeil è terzo ma staccato, poi Rodrigo, Ogura, McPhee, Raimirez, Foggia, Fenati. Finisce al fotofinish, con la vittoria di Arbolino di pochi millesimi su Dalla Porta

La dichiarazione

Lorenzo DALLA PORTA : "Spero in futuro di vincere. E' stata una gara difficile con tanti piloti veloci e molto vento. Ancora un podio, dobbiamo continuare così. La vittoria arriverà presto".

La statistica chiave

Dopo 12 vincitori diversi nelle ultime 12 gare, finalmente viene sfatato questo tabù con il secondo successo stagionale di Tony Arbolino.

Il migliore

Tony ARBOLINO: Corre come un veterano e si ritrova a vincere la seconda corsa stagionale. Peccato per i ben quattro zeri, si meritava di essere molto più avanti.

Il peggiore

Andrea MIGNO: Weekend nero al termine di un periodo molto difficile. Non ne azzecca una: dopo una pessima qualifica si ritrova nelle retrovie, prova a risalire ma sbaglia e si prende un long lap. Infine cade e deve dire addio anche alla possibilità di prendere punti.