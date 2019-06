Moto3: Niccolò Antonelli in pole! Arbolino è terzo, Dalla Porta ottavo

È Niccolò Antonelli a “laurearsi” nelle qualifiche del GP d’Olanda 2019, ottavo round del Mondiale 2019 di Moto3. Nell’Università delle due ruote il centauro italiano, in sella alla Honda del SIC58 Squadra Corse, ha ottenuto una pole significativa con il crono di 1’41″232 precedendo il giapponese Kaito Toba (Honda Team Asia) di 0″144 e l’altro azzurro Tony Arbolino (Honda – VNE Snipers) di 0″157. Una sfida sui centesimi, come è consuetudine in questa categoria, che ha sorriso dunque al nostro portacolori, bravissimo a mettere la zampata proprio nell’ultimo tentativo. Un time-attack, comunque, favorevole ai colori azzurri vista anche la splendida prova di Arbolino, che si conferma su ottimi livelli e vuol ripetersi nella gara di domani.

Scorrendo la classifica, il Bel Paese può esultare per il quinto posto di Celestino Vietti (KTM – SKY Racing Team VR46) a 0″307 e per l’ottavo di Lorenzo Dalla Porta (Honda – Leopard Racing) a 0″673. Qualifiche difficili per il pilota toscano, costretto alla Q1, ma comunque in grado poi di mettersi alle spalle il leader del campionato Aron Canet (KTM – Sterilgarda Max Racing Team) e l’argentino Gabriel Rodrigo (Honda – Kömmerling Gresini Moto3). Nella top-10 troviamo in quarta posizione l’altro alfiere del SIC58 Squadra Corse Tatsuki Suzuki (+0″228), in sesta l’altro nipponico Ai Ogura (Honda Team Asia) a 0″338 e in settima il ceco Jakub Kornfeil (KTM – Redox PruestelGP) A 0″510. Più attardato invece Romano Fenati che, sull’altra Honda del VNE Snipers, non è andato oltre il quattordicesimo tempo a 0″916 dal vertice.

Qualifiche Moto 3 - GP Olanda 2019

1 23 Niccolò ANTONELLI ITA SIC58 Squadra Corse HONDA 1’41.232 5 5 217.4

2 27 Kaito TOBA JPN Honda Team Asia HONDA 1’41.376 4 6 0.144 0.144 216.0

3 14 Tony ARBOLINO ITA VNE Snipers HONDA 1’41.389 5 5 0.157 0.013 218.7

4 24 Tatsuki SUZUKI JPN SIC58 Squadra Corse HONDA 1’41.460 6 6 0.228 0.071 217.9

5 13 Celestino VIETTI ITA SKY Racing Team VR46 KTM 1’41.539 6 6 0.307 0.079 217.0

6 79 Ai OGURA JPN Honda Team Asia HONDA 1’41.570 6 6 0.338 0.031 216.8

7 84 Jakub KORNFEIL CZE Redox PruestelGP KTM 1’41.742 6 7 0.510 0.172 214.5

8 48 Lorenzo DALLA PORTA ITA Leopard Racing HONDA 1’41.905 6 6 0.673 0.163 216.1

9 44 Aron CANET SPA Sterilgarda Max Racing Team KTM 1’41.919 6 6 0.687 0.014 212.8

10 19 Gabriel RODRIGO ARG Kömmerling Gresini Moto3 HONDA 1’41.972 7 7 0.740 0.053 215.9

11 71 Ayumu SASAKI JPN Petronas Sprinta Racing HONDA 1’42.004 6 6 0.772 0.032 217.4

12 25 Raul FERNANDEZ SPA Sama Qatar Angel Nieto Team KTM 1’42.032 7 7 0.800 0.028 217.8

13 42 Marcos RAMIREZ SPA Leopard Racing HONDA 1’42.044 6 6 0.812 0.012 215.5

14 55 Romano FENATI ITA VNE Snipers HONDA 1’42.148 6 6 0.916 0.104 213.6

15 22 Kazuki MASAKI JPN BOE Skull Rider Mugen Race KTM 1’42.382 3 5 1.150 0.234 214.1

16 11 Sergio GARCIA SPA Estrella Galicia 0,0 HONDA 1’42.428 3 7 1.196 0.046 215.8

17 61 Can ONCU TUR Red Bull KTM Ajo KTM 1’42.593 7 7 1.361 0.165 211.2

18 21 Alonso LOPEZ SPA Estrella Galicia 0,0 HONDA 1’44.718 2 7 3.486 2.125 215.4

