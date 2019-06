Quartararo ancora in pole! Marquez in 2a fila, Rossi escluso dal Q2 e 14° in griglia

El Diablo ormai non ne vuole sapere di arrestare la sua corsa: per la seconda volta consecutiva - la terza in totale quest'anno - Fabio Quartararo si è conquistato di prepotenza la pole position in MotoGP. Lo ha fatto quest'oggi, sul rovente asfalto di Assen in Olanda, dopo una battaglia spettacolare a suon di "temponi" in Q2 con i superbi Maverick Viñales e Alex Rins, ovvero i grandi protagonisti del sabato: Marquez per la prima volta (!) quest'anno si deve accontentare dalla seconda fila, mentre Rossi e Dovizioso oggi praticamente non sono pervenuti. Migliore degli italiani Petrucci (settimo), mentre Pecco Bagnaia è stato beffato in extremis in Q1.

La griglia di partenza

I 5 momenti della qualifica

- Fabio Quartararo chiude al comando le FP4, seguito da Viñales e Rins! Presagio di quello che sarebbe successo di lì a poco.

- Bagarre finale in Q1: Pol Espargarò piazza la zingarata e si piazza secondo alle spalle di un ingiocabile Alex Rins.

- Fuori incredibilmente dal Q2 Valentino Rossi, che partirà dalla 14esima piazza in gara. Tanti problemi nell'ultimo settore per la Yamaha del campionissimo.

- Maverick Viñales pennella un giro da 1.32.157 e sembra silenziare la concorrenza, ma qualcuno ha in testa un piano diverso...

- Quel qualcuno è Fabio Quartararo che prende il volo e scrive 1.32.017. È (ancora) pole per El Diablo.

La statistica chiave

3 - Terza pole negli ultimi 5 week end di moto GP per Fabio Quartararo. Prima di Assen il pilota 20enne nizzardo della Yamaha aveva già centrato la prima posizione in qualifica in Catalogna e Spagna.

Il migliore

Fabio Quartararo, perché l'1:32.017 stampato in Q2 è un autentico capolavoro nel quadro di una qualifica a dir poco esaltante e composta da battaglie all'ultima staccata con gli altri grandi protagonist Maverick Viñales e Alex Rins. El Diablo ormai ci ha preso gusto e la Yamaha non può che gongolare.

La delusione di Rossi nel GP di AssenGetty Images

Il peggiore

Valentino Rossi, perché stavolta la tanto cara Università del motociclismo di Assen gli dice male, molto male. Prima il fuoripista che gli costa la Q1, poi una sessione incolore dove non riesce a centrare le prime due piazze. Sabato di passione per il Dottore. Irriconoscibile anche Dovizioso oggi, che quantomeno il pass per il Q2 se l'è guadagnato in pista.

Il tweet da non perdere

La dichiarazione

" Incredibile questa sensazione di velocità, nell’ultimo settore c’era tanto vento, sono entrato veloce nella curva 15 e ho fatto la pole position. C’era vento, anche la 12 era difficile farla veloce, ma io nella 15 sono entrato velocissimo e sono riuscito a fare il tempo "