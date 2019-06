Quartararo fulmine nelle FP1 ad Assen, Petrucci terzo. Rossi e Dovizioso 12° e 13°

Fabio Quartararo ha concluso in testa la prima sessione di prove libere del GP d’Olanda 2019 nella classe MotoGP, spingendo il limite sul1:33.909, 77 millesimi meglio di Maverick Viñales (Yamaha) e 260 di Danilo Petrucci, abile a rientrare in pista sul finale dopo una brutta caduta; quarto tempo per Alex Rins (Suzuki) mentre solo” sesto il leader del Mondiale Marc Marquez, staccato di sei decimi ma l’unico a ottenere il suo crono nella fase iniziale del turno. Tutti i piloti hanno faticato a mettere perfettamente in temperatura le gomme e ci sono state parecchie difficoltà a trovare un buon giro, soprattutto le Yamaha dei nostri Valentino Rossi (12°) e Franco Morbidelli (17°).

Sembra non risorgere più il sole sulla notte scura di Jorge Lorenzo, presentatosi in pista con il telaio foderato di carbonio per migliorare la stabilità dell’anteriore in fase di frenata e alcune piccole migliorie ergonomiche per aumentarne il comfort e dicendosi soddisfatto del sostegno ricevuto da Honda per cercare di metterlo più a suo agio; tuttavia negli ultimissimi minuti il maiorchino si è ritrovato per l’ennesima volta nella ghiaia, prendendo anche un brutto colpo alla schiena e venendo trasportato in ambulanza al centro medico.

Gran lavoro previsto anche in casa Ducati, con Andrea Dovizioso che sta testando questo weekend al pari dello spagnolo il nuovo telaio già provato nei test di Barcellona e che ha offerto riscontri molto positivi da tutti i piloti, piazzandosi alla fine quattordicesimo a nove decimi senza cercare davvero la prestazione, mentre Petrucci si sarebbe dovuto concentrare sul vero e proprio setup della Desmosedici, cercando di provare nuovi valori per ottimizzare la prestazione soprattutto in percorrenza ma il lavoro dell’umbro è stato bruscamente interrotto quando è scivolato perdendo il posteriore nella rapidissima curva 14 e danneggiando in maniera pesante la moto.

La Yamaha ufficiale ha continuato minuziosamente a testare setup diversi riguardanti l’elettronica e nonostante l’avvio balbettante di Valentino, un passo alla volta sembra che la casa di Iwata stia prendendo la giusta direzione per uscire dai cronici problemi che ne stanno limitando le prestazioni negli ultimi anni, soprattutto con le gomme. Per quanto riguarda Aprilia, dopo buoni test con numerose modifiche apportate alla ciclistica e all’elettronica, si è recuperato Aleix Espargarò in extremis, ma il pilota spagnolo è stato protagonista di un’innocua scivolata a metà sessione che, sommata alle sue già precarie condizioni fisiche, ha destato qualche preoccupazione in vista del proseguimento del fine settimana.

Buttando un occhio anche ai tempi in senso stretto Marquez (l’unico ad aver usato nelle prime fasi la gomma soft al posteriore) e Viñales hanno trovato subito un buon passo sull’1’34.5 mentre il pilota di Tavullia ha avuto qualche piccolissimo problema al sensore della velocità sull’anteriore ed è stato costretto a perdere i primi minuti della sessione, non potendo cominciare in maniera ottimale il lavoro sulla sua Yamaha e restando poi attardato per tutto il resto del tempo. Un buon passo mostrato riescono a trovarlo nella seconda parte di queste prime prove libere anche Rins e il redivivo Cal Crutchlow, che riesce sempre a trovare quel qualcosina in più dalla propria prestazione su piste molto tecniche come quella di Assen.