Quartararo: "Pole position incredibile, sono entrato velocissimo alla curva 15"

Fabio Quartararo ha conquistato la pole position del GP d’Olanda 2019, tappa del Mondiale MotoGP. Il francese è risultato imbattibile ad Assen dove ha realizzato un giro superlativo che gli ha permesso di guadagnare la partenza al palo per la terza volta in stagione: l’alfiere della Yamaha sembra davvero imbattibile sul giro secco, in qualifica riesce a tirare fuori il meglio di sé stesso e a beffare tutti gli avversari. Il ribattezzato Diablo è riuscito ad avere la meglio sui favoriti Vinales e Rins, lasciandosi alle spalle tutti i big che domani andranno a caccia della vittoria. Il transalpino era visibilmente emozionato al termine del turno e ha manifestato tutta la sua gioia ai microfoni di Sky Sport:

" Incredibile questa sensazione di velocità, nell’ultimo settore c’era tanto vento, sono entrato veloce nella curva 15 e ho fatto la pole position. C’era vento, anche la 12 era difficile farla veloce, ma io nella 15 sono entrato velocissimo e sono riuscito a fare il tempo "

Le parole di Rins

Alex Rins è decisamente sorridente al termine delle qualifiche del Gran Premio di Olanda 2019 della MotoGP. Il pilota spagnolo, che è stato costretto a passare dalla Q1, dato che aveva fissato l’undicesimo tempo nel corso delle prove libere, ha dimostrato di essere assolutamente a suo agio sulla pista di Assen, con una Suzuki che risponde bene sulla Università della moto. Il pilota nativo di Barcellona ha chiuso al terzo posto il suo sabato, con un distacco di circa 4 decimi nei confronti dello scatenato Fabio Quartararo, mentre al secondo posto ha concluso Maverick Vinales. Al termine delle qualifiche Alex Rins ha avuto modo di analizzare la sua prestazione, con una buona dose di fiducia:

Sono contento di questo risultato – conferma il classe 1995 ai microfoni di Sky Sport – Ci tenevo in maniera particolare a partire finalmente in prima fila, cosa che non mi era mai capitata, e ho lottato per questo terzo posto con tutto me stesso. Molto bene il mio tempo, ma ora viene il difficile”. In ottica gara la Suzuki sembra avere un ottimo ritmo, come si è visto ieri nei long run. Lo spagnolo sembra della stessa idea:

" Abbiamo a disposizione un buon passo, ma non sono l’unico ad averlo a disposizione. Su questo tracciato vanno forte Yamaha, Honda e Ducati e sarà grande battaglia domani in pista. La gara sarà lunga e difficile, cercherò di farmi trovare pronto "

Le parole di Viñales

Ottima giornata in casa Yamaha ufficiale dal lato di Maverick Viñales, protagonista assoluto delle qualifiche con un secondo posto molto positivo alle spalle di un Fabio Quartararo in stato di grazia. L’iberico ha messo in evidenza un ottimo feeling con la pista di Assen fin dalle prime prove del venerdì ed è uno dei favoriti principali per il successo finale nel Gran Premio d’Olanda 2019, ottava prova stagionale del Mondiale MotoGP. Viñales è così tornato in prima fila per la prima volta dopo la seconda piazza di Termas de Rio Hondo, al secondo appuntamento del campionato, mentre domani andrà a caccia del primo successo della stagione.

“Peccato per la pole, ma sono comunque contento perché ci sono ancora margini di miglioramento specialmente nel terzo settore, che per noi è molto difficile – dichiara il pilota della Yamaha nell’immediato post-qualifica ai microfoni di Sky Sport – Penso che possiamo migliorare la moto lì, comunque fino ad adesso è un buon weekend e mi sono trovato molto bene fin dall’inizio. Domani proveremo ad andare forte ed essere lì davanti”.