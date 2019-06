Rossi: "Sarebbe bello tornare a vincere proprio qui ad Assen, ma non sarà facile"

Valentino Rossi torna non sul luogo del delitto, come si dice nei libri gialli, bensì laddove ha vinto per l’ultima volta nella sua illustre carriera. Sono trascorsi ben due anni, però, da quel Gran Premio d’Olanda 2017. Assen ha dolci ricordi per il nove volte campione del mondo che, quindi, farebbe carte false per tornare di nuovo sul gradino più alto del podio dopo un’assenza quanto mai allarmante.

" Il digiuno non è solo mio, perché negli ultimi due campionati non abbiamo vinto tanto in generale – puntualizza il Dottore, come riportato da it.motorsport.com – In questo lasso di tempo ho disputato alcune belle gare e ho avuto delle possibilità di vincere, ma non mi è andata bene. A volte mi hanno battuto, come ad Austin, altre ho sbagliato, come in Malesia. Ma contandole, credo di aver avuto al massimo 4-5 occasioni. Bisogna lavorare, stare concentrati e farsi trovare pronti quando ne arriverà un’altra "

La pista della Drenthe, soprannominata l’Università della moto, è considerata unica da tutti i piloti, ma non garantisce chance ulteriori di vittoria: “Su questo tracciato è sempre bellissimo correre, è una pista fantastica, ma anche l’anno scorso c’è stata una grande lotta fino all’ultimo giro, quindi ci sono tante variabili. L’importante sarebbe completare un weekend in cui siamo competitivi: fare una bella qualifica e lottare per le posizioni che contano, che potrebbero essere le prime cinque. Ne abbiamo bisogno perché veniamo da due “zero” su piste nelle quali ci aspettavamo di prendere punti importanti”.

Dopo il Gran Premio di Catalogna, ben noto per la caduta innescata da Jorge Lorenzo, la Yamaha ha lavorato duramente nei test disputati il lunedì. Qualche novità ci sarà? Abbiamo provato diverse cose per il futuro e per l’immediato, ma la mia moto sarà molto simile a quella utilizzata nel weekend. Abbiamo solo qualche piccolo miglioramento nell’elettronica, ma più o meno il pacchetto è lo stesso”.

alessandro.passanti@oasport.it