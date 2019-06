Valentino Rossi: "Parto indietro, il passo non è fantastico: gara difficile, fatico sul veloce"

Sabato nefasto per Valentino Rossi che è stato eliminato nel Q1 delle qualifiche del GP d’Olanda 2019, tappa del Mondiale MotoGP. Il Dottore non è riuscito ad accedere direttamente al Q2 perché il giro veloce nelle FP3 gli è stato tolto per un fuoripista millimetrico in uscita dall’ultima curva, poi non è riuscito a esprimersi al meglio in Q1 e non ha passato il taglio: domani scatterà dalla 14esima piazzola, il centauro di Tavullia dovrà inscenare una rimonta strepitosa dalla quinta fila provando a tirare fuori il meglio dalla sua Yamaha che con Maverick Vinales e Fabio Quartararo ha ottenuto risultati eccellenti. Valentino Rossi ha analizzato la situazione ai microfoni di Sky Sport:

" Non essere passati direttamente alla Q2 ha pesato moltissimo, perchè questa mattina ero veloce, soprattutto ero riuscito a fare un buon giro che mi avrebbe portato in Q2. Purtroppo ho toccato il verde all’uscita della esse e sono dovuto passare per la Q1. Ero abbastanza ottimista perchè stamattina ero veloce, ma nel pomeriggio con più caldo sono stato più lento e non sono riuscito a passare. Dovrò partire indietro e il mio passo non è fantastico, quindi sarà una gara difficile. Sono in difficoltà nelle parti veloci, lì perdo un pò, non mi sto trovando bene. Dovremo cercare di lavorare stasera e stanotte, scegliendo anche le gomme per poi fare una buona partenza per capire dove si può arrivare, staremo a vedere "