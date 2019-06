Valentino Rossi penalizzato e costretto a disputare il Q1 per un fuoripista millimetrico

Un sempre più incredibile Fabio Quartararo centra il nuovo record della pista di Assen e fa sua la terza sessione di prove libere del Gran Premio di Olanda 2019 della MotoGP. Sul circuito di Assen, baciato dal sole e da temperature di 24 gradi (con 36 sull’asfalto) il francese del team Yamaha Petronas ha stampato un clamoroso 1:32.471 andando a strappare la migliore prestazione a Danilo Petrucci (Ducati) che aveva cullato il sogno di chiudere in vetta la FP3, ma si è dovuto accontentare della piazza d’onore a 109 millesimi. Terzo tempo per Marc Marquez (Honda) a 217, dopo un turno nel quale ha lavorato come sempre sulle gomme. Il campione del mondo quando ha avuto bisogno ha completato un giro veloce e si è messo al sicuro in vista delle qualifiche.

Quarto tempo per Valentino Rossi (Yamaha) che, con gomme soft fresche, ha migliorato nettamente, fino a portarsi a 4 decimi dalla vetta, ma il tempo del "Dottore" è stato cancellato per aver oltrepassato il limite della pista. Per il nove volte campione del mondo una doccia fredda che lo riporta in 14esima piazza e, quindi, nella Q1. La posizione, a questo punto, viene occupata dal nipponico Takaaki Nakagami (LCR Honda) a 419 millesimi da Quartararo, quindi in quinta troviamo Maverick Vinales (Yamaha) a 439, davanti a Franco Morbidelli (Yamaha Petronas) a 442. Settimo tempo per l’australiano Jack Miller (Ducati Pramac) a 447, ottavo per Andrea Dovizioso (Ducati) a 451, nono per il britannico Cal Crutchlow (LCR Honda) a 485, mentre è decimo lo spagnolo Joan Mir (Suzuki) a 597. Chiude 11esimo il suo compagno di scuderia Alex Rins a 667, davanti agli italiani Andrea Iannone (Aprilia) 12esimo a 734, quindi Francesco "Pecco" Bagnaia (Ducati Pramac) 13esimo a 757 e, quindi, Valentino Rossi a 808.

Questi risultati portano la classifica combinata con Fabio Quartararo in vetta in 1:32.741 e, assieme al francese, ecco i nove piloti che passano direttamente alla Q2: Danilo Petrucci, Maverick Vinales, Marc Marquez, Takaaki Nakagami, Franco Morbidelli, Jack Miller, Andrea Dovizioso, Cal Crutchlow e Joan Mir. Sono fuori Alex Rins e Valentino Rossi. Alle ore 13.30 sarà in scena la quarta sessione di prove libere, quindi dalle ore 14.10 toccherà alle qualifiche.

alessandro.passanti@oasport.it