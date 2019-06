Viñales domina le FP2 in Olanda: Quartararo è 2°, Marquez solo 7°; Valentino Rossi nono

Maverick Viñales ha dominato la seconda sessione di prove libere portando a casa un fenomenale 1:32.638 che è a soli 11 millesimi dallo storico record della pista di Valentino Rossi. In seconda posizione si è inserito il leader della mattinata, Fabio Quartararo, distanziato di 180 millesimi, a conferma che questa Yamaha, se presa per il verso giusto, potrebbe essere davvero competitiva nell’arco di questo weekend. Terza posizione per Danilo Petrucci che ha spinto la sua Desmosedici sotto il muro dell’1:33, a 314 millesimi di ritardo dallo spagnolo sulla M1.

Quarto tempo per Andrea Dovizioso a un paio di decimi dal compagno di team, mentre in sesta posizione si classifica un sorprendente Andrea Iannone che a metà turno ha trovato un giro lampo in 1:33.355 riuscendo a portare la sua Aprilia al comando provvisorio e ritrovando così il sorriso dopo un avvio di stagione a dir poco complicato; durante gli scorsi test del Montmelò la squadra italiana ha lavorato moltissimo sulla ciclistica e si era detta fiduciosa in vista del weekend e qualche segnale di luce in fondo al tunnel potrebbe essersi effettivamente intravisto.

Marc Marquez si accontenta della settima posizione a 775 millesimi, ma il Cabroncito non ha attaccato il cronometro optando per uscire anche nel finale con gomma media usata. Anche Valentino Rossi ha continuato a lavorare molto con la gomma media ma, più in generale, ci si aspettava potesse risalire in fretta dopo i problemini della mattina su un tracciato come Assen che a lui piace tantissimo; alla fine la classifica dice nono tempo per lui, a nove decimi dal compagno. Le sue difficoltà appaiono palesi proprio nei confronti di Viñales e per il momento il Dottore non riesce a essere troppo competitivo nemmeno sul passo gara. Franco Morbidelli ha confermato allo stesso modo il minor feeling del compagno Quartararo e chiude la sessione ben oltre il secondo di distacco in quattordicesima piazza.