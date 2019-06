Vinales impressiona nel warm-up, Dovizioso insegue. Valentino Rossi è solo 13°

Maverick Vinales domina la sessione di warm-up del Gran Premio d'Olanda impressionando sul passo gara e mettendo ancora una volta in evidenza la sua confidenza con la M1 ad Assen. Il pilota spagnolo della Yamaha ha firmato il miglior tempo in 1'33"677 al penultimo tentativo utile del turno, ma ha inanellato diversi giri in 1'34" basso nell’arco degli ultimi venti minuti di prove. Ottimi riscontri in casa Ducati per Andrea Dovizioso che sembra avere ritrovato il feeling giusto per tenere il passo dei migliori con il secondo tempo a 0"345 dalla vetta dopo un sabato ampiamente al di sotto delle aspettative.

Il francese Fabio Quartararo (Yamaha), reduce dalla strepitosa pole di ieri, ha effettuato qualche giro in meno rispetto al resto della concorrenza ma ha comunque fatto intravedere un passo molto competitivo come testimonia l’1'34"042 ottenuto allo scadere, valevole per la terza piazza a 0"365. Buona quarta posizione per lo spagnolo della Honda Marc Marquez che si è fermato a 0"550 dal miglior tempo di Vinales con qualche sbavatura di troppo mentre provava a prendere il ritmo giusto. Incoraggiante quinta posizione per la Suzuki dello spagnolo Alex Rins, uno dei favoriti per il podio e per il successo anche alla luce della terza piazzola in griglia di partenza. In chiave azzurra troviamo nella Top 10 la Ducati di Danilo Petrucci, 8° a 0"740, e la Yamaha di Franco Morbidelli, 10° a 0"773. Per Valentino Rossi non è stato un warm-up facile: il Dottore ha provato a simulare il passo gara con una doppia gomma morbida sulla sua Yamaha ma ha pagato dazio specialmente nel T4 ed ha chiuso in 13esima posizione a 1"116 dal compagno di squadra.

I tempi del warm-up di MotoGP del GP d'Olanda

1 Maverick VIÑALES SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 1’33.677

2 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 1’34.022

3 Fabio QUARTARARO FRA Petronas Yamaha SRT Yamaha 1’34.042

4 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 1’34.227

5 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 1’34.254

6 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’34.332

7 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 1’34.415

8 Danilo PETRUCCI ITA Ducati Team Ducati 1’34.417

9 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 1’34.424

10 Franco MORBIDELLI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 1’34.450

11 Jack MILLER AUS Pramac Racing Ducati 1’34.475

12 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda CASTROL Honda 1’34.714

13 Valentino ROSSI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 1’34.793

14 Francesco BAGNAIA ITA Pramac Racing Ducati 1’34.978

15 Andrea IANNONE ITA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 1’35.013

16 Johann ZARCO FRA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’35.094

17 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Tech 3 KTM 1’35.120

18 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 1’35.210

19 Tito RABAT SPA Reale Avintia Racing Ducati 1’35.272

20 Karel ABRAHAM CZE Reale Avintia Racing Ducati 1’35.405

21 Hafizh SYAHRIN MAL Red Bull KTM Tech 3 KTM 1’35.926