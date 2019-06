Viñales regala il primo successo nel 2019 alla Yamaha! Marquez 2°, Dovizioso 4°. Rossi a terra

Top Gun è tornato a volare. Ad Assen, in quello che per anni è stato il giardino incantato di Valentino Rossi (unico pilota a poter vantare 10 successi sul tracciato olandese e che proprio qui ha vinto la sua ultima gara il 25 giugno 2017), Maverick Vinales rompe l’incantesimo e riporta la Yamaha sul gradino più alto del podio, laddove la M1 in questa stagione non era mai riuscita a classificarsi. Un successo prepotente al termine di una gara semplicemente perfetta e che riscatta un inizio di stagione sottotono per il 24enne di Figueres, che aveva ottenuto un solo podio nei primi sette GP ed appena due settimane fa era stato costretto a un pesante ritiro. Se la Yamaha si gode anche il secondo podio consecutivo di un Quartararo, sempre meno sorpresa e sempre più solida realtà della classe regina, a far festa è anche Marc Marquez che inanella l’ennesimo podio stagionale (7° podio in 8 gare stagionali) e consolida il proprio primato in classifica generale portando il distacco su Dovizioso a 44 punti.

Proprio il forlivese apre il capitolo dei delusi di giornata, protagonista di un avvio di gara dirompente (11 sorpassi nei primi 4 giri), il Dovi ha pagato questo inizio impressionante andando in crisi di gomme e riuscendo solo all’ultimo giro a rompere le reni al compagno di squadra Petrucci, 6° al traguardo. Le vere delusioni di giornata però si chiamano Valentino Rossi e Alex Rins: il 22enne della Suzuki, con un ingresso di curva a velocità troppo elevata mentre era al comando della gara, dopo soli 3 giri ha gettato al vento una gara che poteva essere molto positiva mentre il 40enne fuoriclasse di Tavullia, ha completato nel peggiore dei modi un fine settimana veramente da dimenticare. Estromesso alla Q2 al sabato, la gara del Dottore è durata una manciata di giri, rovinata da una chiusa all’anteriore che ha finito per coinvolgere anche il povero Nakagami, che per fortuna nell’incidente ha rimediato solo qualche abrasione. La faccia triste del box Yamaha questa volta è proprio quella del 46.

Seguono aggiornamenti!