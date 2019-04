Valentino Rossi: "Che emozione l’ultimo podio, ad Austin mi sono sempre trovato bene"

Valentino Rossi si sta preparando per il GP degli USA 2019, terza tappa del Mondiale MotoGP che andrà in scena nel weekend ad Austin. Il Dottore, reduce dal bel secondo posto conquistato in Argentina, spera di ripetersi in Texas dove Marc Marquez si presenterà con tutti i favori del pronostico visto che su questo tracciato è solito infliggere distacchi pesanti a tutti gli avversari.

Il nove volte Campione del Mondo è salito sul podio in questa località per due volte (terzo nel 2015 e secondo nel 2017) e in vista del fine settimana americano torna anche su quanto successo a Termas de Rio Hondo: “È stata una grande emozione salire di nuovo sul podio in Argentina, dopo una lunga attesa per me, la squadra ed anche per i tifosi. Ma ora dobbiamo concentrarci sul prossimo Gran Premio“. Il 40enne si sofferma anche sul circuito:

" Sappiamo che Austin è una pista difficile. Forse è la pista più difficile e tecnica della stagione MotoGP, ma negli ultimi anni non è andata così male per me "

Il centauro della Yamaha ha parlato anche degli obiettivi in vista di questa gara: “Mi sono sempre sentito bene e, anche se non sono arrivato sul podio l’anno scorso, l’ho fatto nel 2017. Quindi, dobbiamo rifarlo: dobbiamo lavorare bene, guidare bene, seguire la direzione giusta e poi vedremo“.