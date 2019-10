Le pagelle: mostruoso Marquez, Quartararo miglior rookie. Male Rossi e Petrucci

Marc MARQUEZ Voto 10 e lode: Fa la sua gara. Parte bene, in testa gestisce il suo ritmo e vince in maniera abbastanza semplice. Quarta vittoria di fila, decima dell'anno. Mostruoso.

Fabio QUARTARARO Voto 9: Ancora un'altra solidissima prestazione. Ieri battuto da Morbidelli, oggi lo regola alla prima curva. Poi prova a dare fastidio a Marquez ma il Cabroncito ne ha di più e se ne va. Guadagna un bel vantaggio sugli altri, fondamentale per mantenere la seconda posizione nel finale dopo i problemi di gomme. Miglior rookie dell'anno, ancora una volta migliore Yamaha in classifica. Cosa volere di più?

Andrea DOVIZIOSO Voto 8: Nonostante la terza fila in griglia, parte bene e in breve tempo torna sui primi. Bravissimo a regolare Viñales, nel finale sfrutta al meglio la gomma media per recuperare su Quartararo, ma purtroppo il sorpasso non arriva. Comunque è una buona terza piazza, anche se da questo weekend la Ducati si aspettava molto di più.

Maverick VIÑALES Voto 7 e mezzo: Lo stesso copione ormai delle ultime gare: non parte bene, poi rimonta con un buon ritmo, ma ormai è tardi e finisce fuori dal podio. Incompiuto.

Cal CRUTCHLOW Voto 7: Stagione altalenante per Cal che alterna buone prestazioni a gare complicate. Questo weekend è molto positivo: parte quinto e arriva quinto, battendo Morbidelli al fotofinish.

Franco MORBIDELLI Voto 7: Arrembante Franco! Buon weekend, chiuso però con un po' di amaro in bocca. Non parte bene, ma comunque rimane in lotta per il podio. Nel finale però crolla di gomme e si fa beffare anche da Crutchlow. Comunque è in un buon momento di forma.

Alex RINS Voto 6: Sufficienza, poco altro. Suzuki fatica su questa pista e Rins non può andare oltre la top ten. Rimane comunque davanti al compagno e a ben due Ducati.

Danilo PETRUCCI Voto 5: Non certo la gara dei sogni. Fatica un po' in tutti i frangenti. E' a dieci secondi dal compagno. Troppi per uno come lui.

Jack MILLER Voto 5: Gara di difficile lettura. Parte a bomba ma crolla in pochissimi giri, finendo praticamente ai margini della top ten e dietro anche a Petrucci. Forse con una scelta più conservativa di gomme avrebbe chiuso più avanti.

Valentino ROSSI Voto 4: Malissimo per tutto il weekend. Le Yamaha fanno bene davanti nelle libere e in qualifica, lui invece è costretto a partire dalle retrovie e perde anche posizioni. Poi ha un buon ritmo e recupera sino alla top ten, ma nel finale rovina tutto finendo nella sabbia.

Jorge LORENZO Voto 4: Tristezza infinita. Al 200 GP si ritrova 17mo, fuori dai punti e a 40 secondi da Marquez. E mentre la Honda festeggia il costruttori vinto con un solo pilota, Puig nelle interviste ormai smette di considerarlo.