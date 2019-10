Marquez: "La strategia era scappare da subito", Dovizioso "Un giro in più e sarei arrivato secondo"

Quarta vittoria consecutiva per il dominatore assoluto di questa stagione 2019 della MotoGP. Marc Marquez non lascia altro che le briciole agli avversari anche nel GP del Giappone e continua a rivelarsi davvero inattaccabile in questo momento storico del motociclismo. Dopo una prima parte di corsa più controllata con Fabio Quartararo alle sue spalle il catalano non ha avuto problemi a scappare via e trovare il decimo successo stagionale, regalando alla Honda una grande gioia sul circuito di casa.

" Non è stata una vittoria semplice perché ho dovuto spingere fino dall’inizio che era la nostra strategia. Mi sentivo molto forte fin dal warm-up e quindi abbiamo deciso di provare ad andare via e creare un gap, e lo ho fatto. Sono stato costretto a giocare molto con le varie levette perché ero al limite con il carburante e alla fine ero impiccato, questo è uno dei circuiti peggiori sotto questo punto di vista. Non è stato semplice a livello di guida perché dovevo tenere a mente tante cose ma le ho gestite bene, tutto il team Honda Repsol ha fatto un ottimo lavoro e ha trovato il miglior compromesso in tutto "

Sollievo per aver difeso con le unghie e e con i denti il secondo posto per il rookie of the Year Fabio Quartararo:

" Alla fine non avevo più gomma, però ero riuscito a creare un bel margine all’inizio che si è rivelato molto utile. Marc aveva tre decimi in più di me a livello di passo, io ho spinto al 100% provandole tutte ma verso la fine Dovizioso era davvero velocissimo e mi rifilava più di mezzo secondo al giro, perciò ho di nuovo alzato il ritmo per difendermi. È il secondo podio di fila e io sono molto contento perché con questo risultato abbiamo raggiunto l’obiettivo che ci eravamo prefissati col team a inizio stagione, ovvero vincere il Rookie of the Year "

Un po' di rammarico per Andrea Dovizioso, che aveva trovato un passo impressionante negli ultimi giri e stava vedendo da lontano la possibilità del sorpasso su Quartararo per arrivare alle spalle di Marquez:

" E’ stata una gara strana e il rendimento delle nostre gomme è stato costante. Abbiamo fatto la scelta giusta e sono riuscito a chiudere forte come avevo immaginato. Purtroppo, nelle prime battute, ho fatto un po’ di fatica a trovare il ritmo, ma sulla distanza siamo stati premiati. Peccato, perché ci fosse stato un giro in più sono convinto che sarei riuscito a superare Quartararo ed a prendermi la seconda posizione, che era il mio obiettivo "

Sconsolato dopo la caduta Valentino Rossi:

" Non sono partito bene e la lotta dietro è selvaggia. Alla curva 5 ho perso tempo all’inizio, ho cercato poi di recuperare. Il mio passo non era male, ma facevo fatica a superare per i nostri problemi in accelerazione. Poi ho battagliato con Petrucci e ci siamo sorpassati a vicenda. La caduta è stata un po’ conseguenza del feeling non eccezionale. A mio parere il potenziale era quello di essere con Rins e Crutchlow. Non siamo stati così veloci come vorremmo essere e ho sbagliato. In Australia? E’ sempre bello però bisogna vedere e guardando i dati "

michele.brugnara@oasport.it