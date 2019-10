Prosegue l’ottimo momento di Luca Marini, autore di una pole position stellare nel Gran Premio del Giappone 2019, sedicesima tappa stagionale del Mondiale Moto2. L’alfiere dello Sky Racing Team VR46, reduce dal trionfo della Thailandia, è stato ampiamente il migliore nella sessione di qualifica bagnata a Motegi guadagnandosi così la terza partenza al palo della carriera nel Motomondiale (l’ultima a Valencia 2018). Marini si è migliorato costantemente nel corso del Q2 dimostrando di trovarsi a proprio agio anche in condizioni di asfalto umido fino ad un ultimo tentativo fantastico da 2’00″985 in cui ha davvero fatto la differenza rispetto ai suoi avversari.

Lo spagnolo Augusto Fernandez (Team Flexbox), primo inseguitore di Marquez nel Mondiale, ha ottenuto un importante secondo posto pagando addirittura 1.148 dalla pole position, mentre la prima fila è stata completata dal compagno di squadra marchigiano Lorenzo Baldassarri, terzo a 1.227 con il miglior giro personale fatto segnare al primo tentativo del run. Non molla un colpo in ottica iridata il leader Alex Marquez (EG 0,0 Marc VDS), capace di inserirsi in quarta piazza a 1.321 dalla vetta davanti al connazionale Jorge Navarro (Speed Up) e al thailandese Somkiat Chantra (Idemitsu Honda Team Asia).

Buona prestazione per il riminese Marco Bezzecchi, ottavo con la KTM del Team Tech 3, mentre sono rimasti appena fuori dalla top10 Stefano Manzi (11°) ed Enea Bastianini (12°). Da segnalare il 18° posto del sudafricano Brad Binder (KTM), terzo in campionato dopo una grande rimonta, il quale ha rischiato il tutto per tutto nel finale montando le gomme slick senza riuscire a guadagnare posizioni. Eliminati nel Q1 i nostri Andrea Locatelli (19°), Fabio Di Giannantonio (21°) e Mattia Pasini (23°).

RISULTATO QUALIFICHE GP GIAPPONE MOTO2 2019:

1 10 Luca MARINI ITA SKY Racing Team VR46 Kalex 255.3 2’00.985

2 40 Augusto FERNANDEZ SPA FLEXBOX HP 40 Kalex 252.3 2’02.133 1.148 / 1.148

3 7 Lorenzo BALDASSARRI ITA FLEXBOX HP 40 Kalex 251.7 2’02.212 1.227 / 0.079

4 73 Alex MARQUEZ SPA EG 0,0 Marc VDS Kalex 254.1 2’02.306 1.321 / 0.094

5 9 Jorge NAVARRO SPA Beta Tools Speed Up Speed Up 253.5 2’02.411 1.426 / 0.105

6 35 Somkiat CHANTRA THA IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 250.5 2’02.435 1.450 / 0.024

7 12 Thomas LUTHI SWI Dynavolt Intact GP Kalex 253.5 2’02.483 1.498 / 0.048

8 72 Marco BEZZECCHI ITA Red Bull KTM Tech 3 KTM 255.9 2’02.558 1.573 / 0.075

9 23 Marcel SCHROTTER GER Dynavolt Intact GP Kalex 254.7 2’02.598 1.613 / 0.040

10 87 Remy GARDNER AUS ONEXOX TKKR SAG Team Kalex 254.1 2’02.687 1.702 / 0.089