Rossi: "L'obiettivo del finale di stagione? Fare belle gare e punti"

" Un obiettivo per questo finale di stagione? E' sempre lo stesso, fare delle belle gare e fare punti, essere davanti. Queste sono tre belle gare, su belle piste e dobbiamo cercare di andare forte. "

Così Valentino Rossi alla vigilia delle prove libere del Gran Premio del Giappone. Motegi "è una pista che mi piace molto, e venire in Giappone è sempre bello, sei in un altro mondo", ha spiegato il numero 46 ai microfoni di Sky Sport.

" Arriviamo da un periodo difficile, con due gare che sono andate abbastanza male, abbiamo avuto dei problemi con il grip nel posteriore, dovremo lavorare per migliorare questo aspetto. Dobbiamo modificare per migliorare, soffro molto in questa cosa e proveremo a fare delle altre cose per vedere se riusciremo ad andare meglio. "

"Zarco in orbita Honda? E' un peccato, la Yamaha lo aveva cercato per averlo come test rider, sarebbe stato importante", ha aggiunto il 'Dottore'. "Ha già guidato la M1 e poteva essere di aiuto. Se non verrà Zarco, bisognerà trovare qualcun altro veloce per il test team".