L'emergenza Coronavirus tocca da vicino anche il Mondiale 2020 di MotoGP stravolgendone il calendario. La prima gara della stagione, il Gran Premio del Qatar in programma sul circuito di Losail, è stata ufficialmente cancellata. Alla base della decisione ci sarebbero problemi legati all'ingresso in Qatar di piloti, tecnici e addetti ai lavori italiani per i quali i controlli medici avrebbero necessitato di troppo tempo. Si svolgeranno invece regolarmente i Gran Premi delle classi Moto2 e Moto3. Per un motivo semplice: piloti, tecnici e staff delle squadre sono già presenti a Losail per sostenere la sessione di test ufficiali iniziata lo scorso venerdì.

I problemi legati a chi arriva dall'Italia

Nel comunicato ufficiale con cui viene annunciata la cancellazione del GP del Qatar, si fa esplicito riferimento all'epidemia di Coronavirus e alle procedure previste in Qatar secondo le quali le persone che in questi giorni atterrano a Doha con un volo diretto proveniente dall'Italia o che in ogni caso sono state in Italia nelle ultime 2 settimane, dovranno obbligatoriamente osservare un periodo di quarantena di 14 giorni. Un lasso di tempo impossibile da rispettare poiché il GP del Qatar è in programma nel weekend tra il 6 e l'8 marzo. "In considerazione del fatto che l'Italia ha un ruolo vitale nella MotoGP - si legge - è stata presa la decisione di annullare la gara della classe regina". In quanto cancellato, il GP del Qatar non verrà quindi recuperato".