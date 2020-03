Moto2: Joe Roberts in pole in Qatar, Marini 2° con lo stesso tempo!

Comincia col botto la stagione 2020 del Mondiale Moto2. A Losail si è appena conclusa una qualifica al cardiopalma che ha premiato il sorprendente americano Joe Roberts (American Racing), autore della prima pole position della carriera con il nuovo record della pista condiviso però al millesimo con l’italiano Luca Marini (Sky Racing Team VR46), beffato per aver fatto segnare un secondo giro veloce più lento rispetto al rivale nel Q2 (per un decimo circa). 1’58″136 è il crono messo a referto da entrambi, con Marini che l’ha ottenuto grazie alla scia del compagno di squadra Marco Bezzecchi (7°) mentre Roberts ha girato senza punti di riferimento sul tracciato.

La prima fila è stata completata da un altro centauro italiano, Enea Bastianini, protagonista di una qualifica molto convincente col terzo tempo a 107 millesimi dal tandem di testa in sella alla Kalex del Team Italtrans. Lo spagnolo Jorge Navarro, costretto a superare lo scoglio del Q1, aprirà la seconda fila in griglia con il quarto tempo a 0.180 dalla vetta con la Speed Up davanti all’olandese Bo Bendsneyder, quinto a 0.274, e all’australiano Remy Gardner, sesto a 0.321 dal miglior crono odierno. Buonissima prestazione in casa Italia anche per Marco Bezzecchi, 7° a 0.377 grazie ad un ottimo gioco di squadra con Marini, e per Lorenzo Baldassarri, 9° a 0.446 dopo aver affrontato il Q1.

Completano il quadro della top10 due spagnoli, con un pericoloso Jorge Martin 8° e Xavi Vierge 10°, mentre il romano Fabio Di Giannantonio è 11° a 0.504 dalla pole alla guida di una Speed Up in crescita. Prove ufficiali deludenti nel Q2 per gli spagnoli Augusto Fernandez (12°) e Aron Canet (16°), per il pole-man del 2019 Marcel Schrotter (13°), per il romagnolo Nicolò Bulega (15°) e per lo svizzero Thomas Luthi (18°). Fuori nel Q1 gli azzurri Stefano Manzi, 21° in griglia, Lorenzo Dalla Porta, 27°, e Simone Corsi, 28° e penultimo in classifica per questa prima qualifica della stagione.