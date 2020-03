Moto2: Joe Roberts sorprende tutti nelle libere 2. Secondo Bezzecchi davanti a Marini

Joe Roberts chiude in vetta la seconda sessione di prove libere del Gran Premio del Qatar 2020 per quanto riguarda la Moto2. Le luci della sera, aiutate dai riflettori, hanno fatto da scenario allo splendido circuito di Losail, nel quale la classe mediana ha messo in mostra grande equilibrio, con diverse conferme ma, contemporaneamente, sorprese corpose, soprattutto dal team Sky Racing VR46. Il miglior tempo della FP2, come detto, va Joe Roberts (Kalex American Racing).

Secondo Bezzecchi davanti a Marini

Il nativo di Los Angeles ha stampato un interessante 1:58.421 con il quale è stato in grado di scavare un minimo di solco nei confronti dei rivali in una classifica cortissima. Alle sue spalle il duo del team Sky Racing VR46. Secondo, infatti, è Marco Bezzecchi in 1:58.669 a 248 millesimi, quindi è terzo Luca Marini in 1:58.759 a 338. Quarta posizione per il giapponese Tetstuta Nagashima (Red Bull KTM Ajo) in 1:58.921 a mezzo secondo esatto dalla vetta, quindi è quinto il primo degli spagnoli, Xavi Vierge (Kalex Petronas) a 638 millesimi. Sesto il suo connazionale Augusto Fernandez (Kalex EG 0,0 Marc VDS) a 653 millesimi, quindi è settimo l’olandese Bo Bendsneyder (NTS RW) a 668.

Bastianini è ottavo, lontanissimo Dalla Porta

Ottava posizione per il nostro Enea Bastianini (Kalex Italtrans) in 1:59.114 a 693 millesimi, davanti a Nicolò Bulega (Kalex Gresini) a 715, mentre completa la top ten lo spagnolo Jorge Martin (Red Bull KTM Ajo) a 727, davanti al connazionale Jorge Navarro (Speed Up) a 768. Si ferma in tredicesima posizione Lorenzo Baldassarri (Kalex Flexbox) a 816 millesimi, davanti allo spagnolo Aron Canet (Speed Up) a 857 ed a Fabio Di Giannantonio Speed Up) a 863. Ventiduesimo Simone Corsi (MV Agusta) a 1.418, quindi ventiquattresimo Stefano Manzi (MV Agusta) a 1.739, mentre è solamente ventottesimo Lorenzo Dalla Porta (Kalex Italtrans) a 2.383 con la conferma delle difficoltà di adattamento alla nuova categoria.