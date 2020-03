Inizia la stagione della Moto2 con la vittoria a sorpresa di Tetsuta Nagashima. Erano altri i rider più attesi, ma il giapponese corre al meglio e conquista il primo successo della carriera assolutamente meritato.

L'alfiere della KTM (il giappone guidata una Kalex marchiata austriaca) è assolutamente perfetto. In una corsa dove le gomme recitano la loro parte, Nagashima si nasconde nelle prime fasi, badando a mentenere gli pneumatici. Poi nella seconda parte di gara alza il ritmo e nel finale se ne va. Prima vittoria in carriera per lui, che non vincenva dai tempi del CEV.

Gli italiani però si difendono. Anzi, sono assolutamente protagonisti. Grandissimo Lorenzo Balassarri che, dopo il pessimo finale del 2019, comincia al meglio il 2020 con un bel secondo posto. Chiude il podio Enea Bastianini. Bella la lotta tra gli italiani, che cominciano al meglio questo 2020. Quarto il poleman Roberts, sempre comunque tra i primi.

Quinto Gardner, poi Navarro. Clamorosa corsa di Luca Marini invece, che parte a fionda ed è sempre primo per tutta la prima parte di gara. Poi però ha un brutto calo di gomme e crolla in classifica, sino a finire a terra all'ultima curva dopo un contatto con Dixon.

Difficile dire chi potrà lottare per il titolo: i vari Martin, Luthi, lo stesso Marini, i big deludono, mentre sono altri a mettersi in luce. Vedremo ad Austin cosa accadrà.

I 5 momenti della gara

- Si spengono i semafori e Marini parte a fionda e si porta in testa davanti a Bastianini e Roberts. Quarto Martin, poi Navarro, Gardner, Baldassarri settimo, poi Vierge e Bezzecchi. Marini rimane davanti a Bastianini, poi Roberts e Martin. Questi quattro provano la fuga, con Martin che ne ha e si issa in seconda piazza dietro Luca. Quinto il Balda, poi Gardner, Vierge, Bezzecchi e Navarro.

- Marini guadagna qualche decimo davanti a Martin, Roberts, Bastianini e Baldassarri che in questa fase è l'uomo più veloce in pista e si riporta sui leader della corsa. Sesto Vierge, poi Bezzecchi, Navarro ottavo e Nagashima.

- Dopo metà gara c'è sempre Marini davanti a Roberts. Grande Bastianini terzo, bene Balda quarto in lotta per il podio, poi Vierge, Nagashima, Martin e Bezzecchi ottavo in calo. Baldassarri supera Bastianini che perde anche la quarta piazza su Nagashima in recupero.

- Marini a sei giri dalla fine inizia a non avere più gomme e crolla. Così Roberts e Baldassarri tornano sotto e lo passano, seguiti da Bastianini, Nagashima e Navarro.

- Nel finale però succede di tutto. Baldassarri si porta in testa, seguito da Bastianini, Roberts e Nagashima. Ma è proprio il giapponese a far paura e a due giri dalla fine va in vetta e se ne va con una facilità disarmante. Vince Nagashima, dietro è bagarre: Balda e Bastianini lottano, ma alla fine Lorenzo ha la meglio di Enea. Quarto Roberts, poi Gardner e Navarro. Incredibile crollo di Marini, che cade pure all'ultima curva.

La statistica chiave

Primo successo in carriera per Nagashima. Non solo è la prima vittoria della sua vita, ma non era mai stato in testa.

La dichiarazione

Lorenzo BALDASSARRI: "Mi aspettavo una buona gara ma non così. Sembrava una gara di Moto3, molto difficile e combattuta. Non mi aspettavo di essere così veloce anche se avevo delle buone sensazioni. Ringrazio il team che ha creduto in me dopo dei test non felici".

Il tweet da non perdere

Il migliore

Tetsuta NAGASHIMA: Che gara del giapponese! Dopo un grande warm up Tetsuta parte guardingo, rimanendo nascosto nelle retrovie. Poi però da meta gara in poi cambia marcia, si porta in testa e se ne va. Difficile pensare che possa lottare per il titolo, ma è sicuramente un buon inizio.

Il peggiore

Augusto FERNANDEZ: Dopo aver mostrato uno dei migliori passi nelle libere e qualifiche, rovina tutto finendo a terra nelle prime tornate. Brutto inizio di stagione per lui, anche se le colpe del crash sono da dividere con Manzi.