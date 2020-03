Moto3: Arenas vince la prima gara della stagione davanti a McPhee e Ogura

E' Albert Arenas il primo vincitore del 2020. Lo spagnolo conquista il Gran Premio del Qatar sul circuito di Losail. L'alfiere del team Aspar fa la gara della vita, cominciando al meglio questo mondiale su una KTM che fila e non poco, battendo le Honda.

Grandissima bagarre in questo primo atto della Moto3. Sono in tantissimi a lottare per la vittoria dalla prima all'ultima tornata. Ma alla fine meritatamente vince Albert Arenas, davanti all'ottimo McPhee.

Bravissimo John McPhee secondo, prima Honda al traguardo. Chiude il podio il buon Ogura. In verità al traguardo terzo arriva Masia, ma la direzione gara gli toglie il podio per essere finito sul verde nell'ultima tornata.

Honda sembrava averne molto di più rispetto alle KTM nei test, ma già dalle libere le prestazioni erano molto più equilibrate, sino alla gara di oggi. Per cui questo mondiale si preannuncia assolutamente equilibrato, con tantissimi piloti in grando di vincere.

L'ordine d'arrivo

POSIZIONE PILOTA MOTO DISTACCO 1 Albert Arenas KTM - 2 John McPhee Honda +0.053 3 Ai Ogura Honda +0.344 4 Jaume Masia Honda +0.247 5 Tatsuki Suzuki Honda +0.789 6 Gabriel Rodrigo Honda +0.426 7 Jeremy Alcoba Honda +0.559 8 Filip Salac Honda +0.823 9 Dennis Foggia Honda +0.964 10 Reul Fernandez KTM +0.834

I 5 momenti della gara

- Pronti via e Suzuki rimane in testa davanti ad Arenas, terzo Fernandez, poi Oncu e Arbolino. Nessun crash, partenza abbastanza lineare.

- Gruppo di testa di una dozzina di piloti che si sorpassano e controsorpassano. Davanti si alternano i vari Arbolino, Arenas, Binder, Rodrigo, Garcia, Suzuki e Masia. Gli italiani abbastanza indietro con Foggia 12mo, Vietti 14mo, Migno 16mo, Fenati lontanissimo 23mo.

- Succede ben poco sino a metà gara. Davanti è Arenas a fare il ritmo davanti a Fernandez, Masia, Suzukii, Garcia, Arbonio, Binder, Rodrigo, McPhee e molti altri. Ma anche dalle retrovie in tanti ritornano sui primi e il gruppetto di testa è di cierca una ventina di piloti.

- A sette giri dalla fine in cinque provano la fuga: Arenas, Garcia, Binder, Suzuki e Arbolino, senza successo, dato che Rodrigo, Ogura, McPhee e Masia tornando subito sul gruppo. Bene anche Foggia che si affaccia nei dieci. Vietti purtroppo finisce a terra tambonato da Alcoba.

- Tatzu Suzuki a quattro giri dalla fine si mette davanti a tutti. Il giapponese nel misto è il migliore, ma perde tantissimo in rettilineo. E così McPhee e Rodrigo lo sverniciano sul dritto, ma sono in tantissimi a giocarsi la vittoria nelle ultime due tornate. Arriva l'ultimo giro con Binder che finisce a terra toccato con Arbolino, mentre Arenas torna in testa davanti a McPhee e Rodrigo. I primi due fuggono e Arenas conquista la prima vittoria stagionale davanti a McPhee, terzo Masia, poi Ogura e Rodrigo. Ma siccome Masia finisce sul verde nell'ultimo giro, il podio va ad Ogura. Suzuki quinto. Foggia nono primo degli italiani.

La statistica chiave

La dichiarazione

John MCPHEE: "E' stata una gara difficile. Abbiamo fatto un lavoro fantastico già dai test. Mi è mancato il guizzo all'ultima curva. Ma sono contento per il secondo posto".

Il tweet da non perdere

Il migliore

Albert ARENAS: E' quello che ha meritato maggiormente il successo. Sta davanti per più giri, tira il gruppo per tantissime tornate. Nel finale prova a dare lo strappo decisivo e la mossa si rivela vincente.

Il peggiore

Romano FENATI: Spento, anonimo. Dopo una bruttissima qualifica fa ancora peggio in gara. Nonostante una corsa di gruppo con un ritmo neanche così elevato, l'italiano naviga sempre oltre la 20ma posizione e chiude lontano dai punti.