Moto3, in Qatar la prima pole della stagione è di Tatsuki Suzuki

È di Tatsuki Suzuki la prima pole position della stagione nel Mondiale Moto3 2020. Il giapponese del Team SIC58 Squadra Corse, alla seconda partenza al palo della carriera, ha siglato il miglior tempo nelle qualifiche del Gran Premio del Qatar al termine di una sessione molto sofferta e cominciata addirittura dal Q1. Suzuki, dopo aver superato il taglio brillantemente nel primo turno, ha poi sfruttato al meglio l’unico treno di gomme nuove a disposizione nel Q2 con un notevole 2’04″815 ottenuto anche grazie ad una buona scia nel rettilineo dei box.

Miglior piazzamento in qualifica eguagliato per lo spagnolo Raul Fernandez (Red Bull KTM Ajo), dominatore delle prove libere e autore del secondo tempo nel Q2 a soli 8 millesimi dalla pole di Suzuki nonostante l’aiuto del compagno di squadra Kaito Toba con le scie. Prima fila anche per un altro iberico, Albert Arenas (Aspar Team Gaviota), terzo classificato a 110 millesimi dalla vetta dopo essere stato costretto ad affrontare il Q1. Quarta piazza per uno specialista del giro secco come il sudafricano Darryn Binder, staccato di 0.211 dal miglior tempo, mentre completano la seconda fila il giapponese Ai Ogura (5° a 0.250) e lo spagnolo Jaume Masià (6° a 0.271), uno dei favoriti per la gara di domani.

Qualifica non esaltante per i colori azzurri, con Andrea Migno migliore della pattuglia tricolore in settima posizione a 0.314 con la KTM dello Sky Racing Team. Decima piazza per il lombardo Tony Arbolino, distanziato di mezzo secondo dalla testa, mentre hanno fatto più fatica Celestino Vietti 16° e Romano Fenati 18°. Eliminati tutti gli italiani impegnati nel Q1, con Dennis Foggia primo degli esclusi per 35 millesimi e 19° in griglia, Stefano Nepa 22°, Riccardo Rossi 23° e Davide Pizzoli 24°.