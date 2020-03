MotoGP a riposo, al via Moto3 e Moto2: italiani, favoriti, tutto quello che c'è da sapere

Nel modo più strano, incredibile e inaspettato, comincia il Motomondiale 2020. In Qatar nel weekend Moto3 e Moto2 si daranno battaglia per l'atto inaugurale della stagione. Sarà un avvenimento storico: è già successo in passato che in un weekend corressero sia Moto3 che Moto2 ma non la gara della MotoGP (ad esempio Sepang 2011, dove venne annullata la corsa della classe regina per l'incidente a Marco Simoncelli), ma da quando esiste il motomondiale è la prima volta che viene organizzato un weekend senza prevedere la corsa della classe regina.

Vetrina quindi per le due classi di contorno, spesso considerate solo come antipasto della MotoGP. Stavolta saranno loro in prima pagina.

Moto2 e Moto3 già in Qatar da qualche tempo

Moto3 e Moto2 hanno terminato i test settimana scorsa e proprio per questo motivo le gare si potranno disputare: tutti gli addetti ai lavori sono già in Qatar, anche gli italiani, e quindi non c'è nessun problema in ottica coronavirus. Il paddock comunque di Losail sarà blindato: nessun pass vip, solo piloti e meccanici. Al momento però non sembra esserci pericolo di gare a porte chiuse, anche se storicamente il pubblico del Qatar è sempre molto limitato. Altra novità è che non si correrà di sera: in verità Moto3 e Moto2 non hanno mai veramente corso al buio, ma al massimo al tramonto. Stavolta le gare saranno alle 16.20 e alle 18 ora locali (le 14.20 e 16.00 in Italia), per cui ancora con luce naturale.

Circuito de Losail, MotoGPGetty Images

Moto2: Speed Up sugli scudi, Navarro favorito ma attenzione a Martin

Nei test di Losail prestagionali c'è stato un grande protagonista: Jorge Navarro. L'alfiere della Speed Up si è dimostrato il più veloce in due delle tre giornate di prove, prendendosi i favori del pronostico sicuramente per la gara del Qatar e forse per il titolo. Lo spagnolo in Moto2 non ha mai vinto una gara, l'anno scorso è finito sul podio diverse volte, può essere arrivato il suo momento.

Bene comunque tutte le Speed Up: ottimo Fabio Di Giannantonio e soprattutto Aron Canet. Il vice campione della Moto3 sembra essere già a suo agio nella classe di mezzo, al contrario di Lorenzo Dalla Porta. Il campione del mondo della classe leggera sta faticando tantissimo a bordo della sua Kalex del team Italtrans, sempre lontanissimo dai primi.

Video - Lorenzo Dalla Porta campione del mondo Moto3: il talento che ha rotto un tabù che durava dal 2004 02:03

L'altro rider che si è messo in luce nei test è Jorge Martin. Lo spagnolo del Team Ajo si è messo in luce nella seconda giornata di test conquistando il miglior tempo. Bene anche i vari Gardner, Xavi Vierge e Marchel Schrotter. Non in forma invece Thomas Luthi ed Augusto Fernandez.

Italiani in Moto2: bene ma non benissimo

Capitolo italiani. Come detto bene Diggia, male Dalla Porta. Si difendono Enea Bastianini e Nicolò Bulega. I due nei test si sono affacciati più volte nella top ten, mettendo in mostra una buona condizione. Non male neanche Luca Marini, anche se c'è un pizzico di delusione: in tanti speravano di vedere il fratello di Valentino Rossi in lotta con i migliori sin dai test, invece Luca è si tra i primi, ma comunque mai vicino alla vetta. Per ora non sembra in grado di lottare per la vittoria, per cui il sogno titolo mondiale è lontano. Molto male anche Lorenzo Baldassarri: l'anno scorso qui dominò, iniziando una bella serie di vittorie. Oggi sembra il lontano parente del pilota vincitore nel 2019.

Luca Marini impegnato nel GP d'Argentina - 2019Getty Images

Moto3: tante Honda a dettare il passo

Come in Moto2, anche la Moto3 parte senza il campione del mondo in carica. Orfana di Dalla Porta, ci sono tanti piloti in grado di poter vincere. Sicuramente dai test si evince una cosa: al momento Honda domina rispetto a KTM. La moto giapponese ha ottenuto gran tempi con tantissimi piloti, mentre la casa austriaca si è difesa con i soli Albert Arenas e Raul Fernandez, gli unici in grado di tenere il ritmo dei primi.

In luce sicuramente Ogura, Salac e Gabriel Rodrigo, che sono stati i tre più veloci nelle giornate di prove in Qatar. Attenzione però anche a Jaume Masia, sempre molto competitivo. Sono questi i favoriti per il primo atto della stagione.

Bene però anche gli italiani: Foggia e Arbolino sono sempre stati vicini alla vetta, sfruttando le ottime performance della Honda.

Male la KTM: come detto, solo Arenas e Fernandez sono rimasti a galla, gli altri tutti attardati. Indietro quindi anche Andrea Migno e Celestino Vietti, alfieri della VR46. Peccato per Niccolò Antonelli che ha deciso di operarsi alla spalla e che quindi salterà la prima corsa dell'anno.