GP d'Australia in diretta tv e Live-Streaming

Programma GP d'Australia

Venerdì 25 Ottobre

Prove libere 1 | REPORT |

Prove libere 2 | REPORT | DICHIARAZIONI |

Sabato 26 Ottobre

Prove libere 3 ore 1:50

Qualifiche ore 6:05 | SEGUI IL LIVE |

Domenica 27 Ottobre

GP ore 05:00 | SEGUI IL LIVE |

GP d'Australia in tv: la gara sarà trasmessa sia in Pay per View che in chiaro

L’intero weekend del GP d'Australia sarà trasmesso su Sky Sport MotoGp, canale 208 di Sky, e su Sky Sport Uno. La gara sarà trasmessa anche in differita da TV8

GP d'Australia in Live-Streaming

Il GP d'Australia sarà disponibile in Live-Streaming su Sky Go, il servizio streaming riservato agli abbonati Sky per la visione su pc, smartphone e tablet.

GP d'Australia: informazioni

Data orario e luogo: domenica 27 Ottobre, Circuito internazionale di Motegi

Precedente GP: Giappone | REPORT |

Prossimo GP: Malesia, 3 Novembre