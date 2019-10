Grande pole di Maverick Viñales davanti a Quartararo, Marquez e Valentino Rossi

E' Maverick Viñales il poleman dell'originale qualifica della domenica mattina australiana. Nel freddo di Phillip Island Top Gun si dimostra super competitivo e nel pomeriggio partirà davanti a tutti. Lo spagnolo semplicemente vola e rifila oltre mezzo secondo al buon Fabio Quartararo. Terzo Marc Marquez, mai però competitivo per la pole.

La seconda fila è aperta da un redivivo Valentino Rossi. Era da Assen che non si vedeva un Dottore così forte in qualifica, quasi la stessa cosa possiamo dire di Danilo Petrucci quinto. Sesto Cal Crutchlow.

Bene la Aprilia in terza fila, Dovizioso si conferma in difficoltà su questa pista, solo 10mo in griglia.

Per la gara favorito d'obbligo Maverick, ma è la Yamaha in generale a fare paura. Marquez permettendo

La cronaca della qualifica

Quartararo e Iannone vanno in Q2 dopo un'ottima Q1. Bene il francese che si sta riprendendo dopo il brutto crash nelle FP1, fantastico l'italiano a qualificarsi battendo il più favorito Mir. Eliminati Zarco, Bagnaia, Pol Espargarò e il solito Jorge Lorenzo, tristemente terz'ultimo.

Nel Q2 Maverick Viñales fa la voce grossa e conquista la pole position rifilando distacchi abissali agli avversari. Dopo delle spumeggianti FP4 Top Gun piazza giri pazzeschi, con un ritmo veramente super. Stato di forma incredibile per lo spagnolo che è il favorito per la gara. Secondo chiude Quartararo, poi Marquez. Bene Valentino Rossi quarto.

La statistica chiave

Nona pole position in Top Class per Maverick Viñales. 11ma prima fila per Quartararo in stagione.

La dichiarazione

Marc MARQUEZ: "Sono contento perché ho fatto un giro buono, Maverick è volato via. Ora punto a fare il 100% per la gara".

Il migliore

Maverick VINALES: Nel venerdi aveva fatto molto bene, ma non aveva seminato la concorrenza. Invece questa domenica si è svegliato col piede giusto e ha messo in mostra giri incredibili. Super costante con un ritmo super, conquista la pole con un tempo stellare. E' lui il favorito per la gara.

Il peggiore

Jorge LORENZO: Veramente male. Tempi altissimi, molto peggio anche del "debuttante" Zarco. Pista certamente non facile ma ci si aspettava qualcosa di più da lui. Ormai è una lunga agonia, destinata però a continuare per tutto il 2020.