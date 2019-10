Le pagelle: Marquez sempre perfetto, super Bagnaia e Iannone. Valentino Rossi in difficoltà

Marco MARQUEZ Voto 10: Ancora una volta fa qualcosa di pazzesco. Non aveva il ritmo per stare con Viñales, ma con le unghie e con i denti resiste. Nel finale ha più gomma rispetto a Maverick e lo attacca, vincendo ancora. 11 secondi e mezzo al secondo. Sublime.

Cal CRUTCHLOW Voto 8 e mezzo: Qui aveva vinto due anni fa e qui torna sul podio con la Honda. Grande gara di Cal, comunque lontano dal leader. Nel finale ringrazia Viñales per la seconda piazza, per una doppietta Honda abbastanza a sorpresa.

Jack MILLER Voto 8: Torna sul podio per la prima volta a casa sua. Una Ducati in Top Three a Phillip Island non era facilmente pronosticabile, ma Jack è stato bravissimo a battere i compagni di moto.

Francesco BAGNAIA Voto 9: Che gara di Pecco! Dalle retrovie rimonta sino a lottare per il podio. Nel finale forse ne aveva anche di più di Miller, ma il compagno di squadra gli rimane davanti. Miglior risultato della carriera in MotoGP, speriamo sia il primo di una lunga serie di ottimi risultati.

Joan MIR Voto 8: Gara fotocopia di quella di Bagnaia, ma in confronto a Pecco non lotta mai per il podio. Comunque riesce ad arrivare molto più avanti rispetto al più quotato Rins.

Andrea IANNONE Voto 8 e mezzo: Finalmente Ianna! Quando la moto lo assiste Andrea si riscopre fenomeno, portando la Aprilia addirittura in testa per qualche metro. Nel finale crolla, ma neanche tanto e chiude con una buona sesta piazza addirittura davanti a Dovizioso e Rossi.

Andrea DOVIZIOSO Voto 6: Gara appena sufficiente per il Dovi, battuto da entrambe le Pramac. In verità nell'ultimo giro sbaglia in curva 2, senza quell'errore forse sarebbe stato sul podio al posto di Miller. Comunque lo scorso anno partì nono e arrivò terzo, quest'anno chiude settimo. Passo indietro, almeno può festeggiare il titolo di vince campione.

Valentino ROSSI Voto 5 e mezzo: Gara stranissima del Dottore, ricchissima di alti e bassi. Vale parte bene e si porta in testa, poi crolla, si riprende e ricala, chiudendo ottavo. L'unico lato positivo è che è la miglior Yamaha al traguardo, date le cadute di Viñales nel finale e Quartararo all'inizio. La notizia negativa è che questa doveva essere pista favorevole alla Yamaha, ma di M1 sul podio non ce ne sono.

Maverick VIÑALES Voto 7: Che voto dare a Top Gun? Alla fine scegliamo per un sette. La gara è da nove, non da dieci sia per la partenza, come al solito non perfetta, e poi per la scelta di gomma all'anteriore assolutamente sbagliata, che permette a Marquez di recuperarlo e passarlo nel finale. La caduta è da cinque, per cui la media è sette. In fin dei conti Maverick doveva vincere, era il grande favorito, invece incassa un brutto zero che riporta Rins terzo nella generale.

Jorge LORENZO Voto 3: Ultimissimo, fuori dai punti, battuto anche da Zarco al debutto sulla Honda dello scorso anno. Il divario dal compagno è qualcosa di imbarazzante, un minuto e sei secondi. Non ci sono più scusanti.